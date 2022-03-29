BIST 2.216
DOLAR 14,58
EURO 16,21
ALTIN 894,31
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Lider Filo Halka Arz Oluyor
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ramazan öncesi şekerden sonra şimdi de çaya zam
Ramazan öncesi şekerden sonra şimdi de çaya zam
KDV indirimi yapılan ürünler güncellendi 29 Mart listede tuvalet kağıdı sabun var
KDV indirimi yapılan ürünler güncellendi 29 Mart listede tuvalet kağıdı sabun var
Orhan Turan kimdir TÜSİAD başkanı aslen nereli ne iş yapıyor?
Orhan Turan kimdir TÜSİAD başkanı aslen nereli ne iş yapıyor?
Petrol fiyatlarını altüst edecek gelişme petrol devi Saudi Aramco duyurdu rekor olacak
Petrol fiyatlarını altüst edecek gelişme petrol devi Saudi Aramco duyurdu rekor olacak
Edirne'de 4 kişilik aile öldürüldü! 'Filiz ablanlarda katliam olmuş' diye aradılar akrabalar şokta
Edirne'de 4 kişilik aile öldürüldü! 'Filiz ablanlarda katliam olmuş' diye aradılar akrabalar şokta
Fitre ne kadar 20222 Diyanet bu sene kimlere verilir akraba detayı
Fitre ne kadar 20222 Diyanet bu sene kimlere verilir akraba detayı
12.3 milyar dolar serveti bulunan Rus oligark restorana gidecek para bulamıyor
12.3 milyar dolar serveti bulunan Rus oligark restorana gidecek para bulamıyor
Şubat'ta zam gelen ekmeğe yeniden zam geliyor! Fırıncılar ekmeğin 4 TL olması için Ankara’ya gidiyor
Şubat'ta zam gelen ekmeğe yeniden zam geliyor! Fırıncılar ekmeğin 4 TL olması için Ankara’ya gidiyor
Sahurda tüketilmesi önerildi hem kalp krizi riskini azaltıyor hem tok tutuyor
Sahurda tüketilmesi önerildi hem kalp krizi riskini azaltıyor hem tok tutuyor
Ramazan ayı ibadetleri ilk 10 günü kılınacak namazı ve tesbihleri
Ramazan ayı ibadetleri ilk 10 günü kılınacak namazı ve tesbihleri