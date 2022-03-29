Erdoğan'ın manda yoğurdu tarifini eleştiren muhalefet için Fatih Altaylı bakın ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manda yoğurdu tarifine muhalefetten millet ekmek kuyruğunda cevabı gelirken, konuya ilişkin yazı kaleme alan Fatih Altaylı, "muhalefete tavsiyem, bu boş işlerle uğraşacaklarına daha dolu meseleleri ele almalarıdır." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta çiftçilerle bir araya geldiği görüşmede, akşamları yatmadan önce yediği karışımın tarifini verdi. muhalefet partileri tepki gösterdi.

Muhalefetin eleştirilerine itiraz HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'dan geldi. "Öğün muhalefeti" başlıklı yazısında Erdoğan'ın tarifte verdiği ürünlerin maliyetinin toplam 80 lirayı geçmediğine dikkat çeken Altaylı, yazısında şu ifadelere yer verdi:

Muhalefete "boş işler" tepkisi

"Tam aksine “Afiyet bal olsun” der geçer. Ne yalan söyleyeyim, doğrusu da odur. O yüzden muhalefete tavsiyem, bu boş işlerle uğraşacaklarına daha dolu meseleleri ele almalarıdır.

Ne bileyim mesela yurt dışından gelmiş ve Türkiye’de çalışan doktorlardan YÖK’ün denklik istemediği iddialarını, bu kişilerin Türkçe sınavında bile başarılı olamamalarına rağmen çalışma izni alıp, atanmalarını falan konuşabilirler.

Ya da Cumhurbaşkanı’nın ne yediğini değil, vatandaşın ne yiyemediğinden söz edebilirler. Beyhude bir uğraş. Cumhurbaşkanı’nın gece öğününün bana göre eleştirilebilecek tek yanı doktorların tavsiyeleri ile çelişmesidir.

Tüm doktorlar gece yatmadan önce bir şey yemeyin derken, Cumhurbaşkanı’nın yatak öncesi ballı hurmalı öğünü benim kafamı karıştırdı. Bence asıl sorun fiyatı değil, zararı olabilir."