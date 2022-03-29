KDV indirimi yapılan ürünler güncellendi 29 Mart listede tuvalet kağıdı sabun var

KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülen ürünlerin listesi ortaya çıktı. Sabundan deterjana, tuvalet kağıdından peçeteye, bebek bezinden bebek mamasına kadın pedinden kağıt havluya kadar bir çok ürün listede. İşte KDV oranı düşürülen ürünler.

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KDV'si düşürülen ürünler listesi güncellendi, müjdeli haberi Erdoğan duyurdu. Ramazan öncesi alışverişe çıkan vatandaşı rahatlatacak KDV indirimi ürünlere yansımaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından temizlik ve bebek malzemelerinde KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüleceğini duyurmuştu. Listedeki ürünler daha önce 'lüks tüketim' sayılarak yüksek KDV uygulanan bebek bezi, tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç ürünleri.

KDV'si düşen ürünler

Yeni düzenleme ile KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşen ürünler şunlar:

-Sabun

-Şampuan

-Deterjan (bulaşık ve çamaşır)

-Dezenfektan (Buna ev temizliğinde kullanılan tüm ürünler dahil)

-Islak mendil,

-Tuvalet kağıdı,

-Kağıt havlu,

-Kağıt mendil,

-Peçete

-Bebek bezi

-Bebek maması

-Yetişkin hasta bezi

-Hijyenik ped

-Diş macunu

Yeme içme hizmetlerinde halen birinci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı, bu hizmetlerin tamamında yüzde 8 olarak uygulanacak. Böylece yemek yenilen yere göre farklı oran uygulamasına son verilmiş olacak.

Konutta KDV sadeleştirmesi

Konut teslimlerindeki KDV oranı yeniden düzenlenerek satın alınan konutun büyükşehirlerde olup olmadığına, arsa birim metrekare değerlerine bakılmaksızın aynı şartlarda KDV'ye tabi tutulması ve bu teslimlerdeki KDV oranının sadeleştirilmesi sağlanacak. Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 8, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda, bu sınırı aşan kısım için yüzde 18 olarak belirlendi. Ancak, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanı 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 1, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda, bu sınırı aşan kısım için yüzde 18 olarak uygulanacak. Böylece 6306 sayılı Kanun kapsamında dönüşüme tabi tutulan konutlardan 150 metrekareye kadar olan kısmı için yüzde 1 KDV uygulaması devam edecek.