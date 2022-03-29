Orhan Turan kimdir TÜSİAD başkanı aslen nereli ne iş yapıyor?

TÜSİAD'ın yeni başkanı Orhan Turan oldu. İş hayatı boyunca pek çok farklı girişimde bulunan Orhan Turan, İZODER isimli Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin de kurucusudur. İş hayatı boyunca sivil toplum örgütlerinde görev alan TÜSİAD yeni başkanı Orhan Turan evli ve bir çocuk babası. Peki Orhan Turan kaç yaşında, aslen nereli?

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Türkiye Sanayici ve İş insanları Derneği'nde (TÜSİAD) başkan değişti. TÜSİAD'ın yeni başkanı TÜRKOFED Başkanı Orhan Turan oldu.Bu gelişmenin ardından TÜSİAD yeni başkanı Orhan Turan'ın hayatı merak konusu oldu. Sivil toplum kuruluşlarında sık sık yer alan, u. İş hayatı boyunca pek çok farklı girişimde bulunan Orhan Turan aynı zamanda İZODER'in sahibi. Peki Orhan Turan kimdir, aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?

TÜSİAD'ın yeni başkanı Orhan Turan kimdir?

ODE Yalıtım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi-Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamlayan Orhan Turan, iş yaşamının yanısıra sivil toplum örgütlerinde de görev aldı.

Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin (İZODER) kurulmasında aktif rol aldı. 1997-1999 yılları arasında İZODER’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

Bugüne kadar birçok STK’da aktif rol alan Turan, 2017-2019 dönemi TÜSİAD’da Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nde (TKYD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Turan ayrıca Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde lisansüstü seviyesinde dersler verdi.

Evli ve bir çocuk babası olan Turan, iyi derecede İngilizce biliyor.