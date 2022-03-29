12.3 milyar dolar serveti bulunan Rus oligark restorana gidecek para bulamıyor

Rusya'nı Ukrayna işgali sonrası Batı'nın malvarlığına el koyduğu Rus oligarklardan Mikhail Fridman banka kartları iptal edildiği için Londra'daki evinden çıkamıyor. İngiliz yetkililerin belli miktar parayı kullanımına açması gerektiğini söyleyen Fridman "Kimseyi yemeğe çıkaramıyorum. Evde yemem gerekiyor. Fiilen ev hapsindeyim" dedi

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ABD ve müttefikleri Ukrayna'yı işgal girişiminin başlamasıyla, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkili olduğu iddia edilen pek çok Rus oligarkın malvarlığını dondurdu. Söz konusu iş insanlarının banka hesaplarına erişimi kesilirken sahip oldukları gayrimenkuller, mega yatlar ve lüks arabalara da el konuldu.

Yaptırımların hedefindeki isimlerden birisi ise Rus yatırım devi Alfa Group'un kurucularından Mikhail Fridman oldu. Forbes verilerine göre Fridman'ın 12.3 milyar dolar serveti bulunuyor. 2015'ten bu yana Londra'da yaşayan ünlü iş insanının bu büyük servete şu anda erişim imkanı bulunmuyor.

Son yaşananlarla ilgili İspanyol El Pais gazetesine açıklamalarda bulunan 57 yaşındaki ünlü iş insanı, Batı'nın Rus girişimcilere yönelik yaptırımlarının Ukrayna'nın işgaline bir cevap olduğundan şüphe duyduğunu belirtti. Popülizmin insanlara çekici geldiğini belirten Fridman "Ancak pratik olarak baktğınızda bu yaptırımların verimli olmadığını düşünüyorum. Gidecek yerleri kalmadığı için Rus iş insanları Rusya'ya dönmek zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

"Fiilen ev hapsindeyim"

Londra'da kalmaya devam eden Fridman'ın banka hesapları dondurulurken, kredi kartları da bloke edildi. Bunun yanında AB ülkelerine girişi de yasaklandı. Yemek alabilmek ve taksiye binebilmek için İngiltere'de yetkililerin belli miktar parayı kullanımına açması gerektiğini söyleyen Fridman "Tabii Londra'daki yaşam maliyetine baktığınızda bu miktarın da normal bir hayat sürdürmek için yeterli olacağını söyleyemem. Kimseyi yemeğe çıkaramıyorum. Evde yemem gerekiyor. Fiilen ev hapsindeyim" ifadelerini kullandı. Fridman İngiltere'deki evini elinde tutup tutamayacağını henüz bilmediğini sözlerine ekledi.

Oligarkların Putin'i Ukrayna'da yaşananları durdurmaya zorlayabileceğini düşünmenin aptalca olduğunu söyleyen Fridman "İlginç ve zeki girişimcileri zorla Rusya'ya göndermek Batı için iyi olmayacaktır" dedi.

Yatırım şirketi LettrOne aracılığıyla Turkcell'in de ortağı olan Fridman bir dönem şirketin yönetim kurulunda yer almıştı. Yaptırımların ardından ise kendi kurduğu LetterOne'ın yönetiminden istifa etmek zorunda kaldı.

Masumiyet karinesine ne oldu?

Ukrayna doğumlu Mikhail Fridman'ın Rusya ve İsrail vatandaşlıkları bulunuyor.

Fridman bunun yanında CBS televizyonun verdiği röportajda da kendisine yönelik yaptırımları televizyondan öğrendiğini söyleyerek "Masumiyet karinesi ve onun gibi şeylere ne oldu? Bu bazı kim olduğu bilinmeyen bürokratların Rus oligark olduğum için peşin hüküm vermesi sonucunda alınan bir karardır" ifadelerini kullandı.