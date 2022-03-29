BIST 2.193
DOLAR 14,83
EURO 16,38
ALTIN 911,74
HABER /  GÜNCEL
ADV Lider Filo Halka Arz Oluyor
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Alman gazeteci'den övgüler: Haftanın Şahsiyeti Erdoğan

Alman gazeteci'den övgüler: Haftanın Şahsiyeti Erdoğan

Alman gazeteci Wolfram Weimer, “Haftanın Şahsiyeti Erdoğan” başlıklı makalesinde, “Dünya İstanbul’a bakıyor ve barış umuyor” ifadelerini kullandı.

Abone ol

Alman gazeteci-yazar Wolfram Weimer, NTV Online’da “Haftanın Şahsiyeti” köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yer verdi. “Haftanın Şahsiyeti Erdoğan” başlığıyla yeni bir makale yayınlayan Weimer, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dair dikkat çekici ifadeler kullandı.

Ateşkesin sağlanabilmesi için barış görüşmelerini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail, İsviçre, Papa veya Birleşmiş Milletler’in değil Erdoğan’ın İstanbul’da organize edebildiğini söyleyen Weimer, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında bir arabulucu olarak belirlendi. Türkiye, yaptırımlara katılmayan tek NATO ülkesidir. Erdoğan bunun yerine yeni boru hattı anlaşmaları yapıyor ve Rusya ile devasa bir nükleer santral inşa ediyor" yorumunda bulundu.

“Dünya İstanbul’a bakıyor”
İstanbul’daki müzakere görüşmeleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Weimer, “Dünya İstanbul'a bakıyor ve barış umuyor. Rusya ve Ukrayna temsilcileri, Türk metropolünde ateşkes hakkında görüşmek istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu konuda şahsen anlaştı. Bakanlar düzeyindeki ilk görüşmeler 10 Mart'ta Türkiye'nin Antalya kentinde gerçekleşti. Erdoğan, Putin'in Ukrayna'dan onurlu bir şekilde çekilmesi gerektiğini formüle ediyor. Erdoğan uyguladığı politikalarla kendisini her iki savaşan taraf için de diplomatik bir müzakereci olarak konumlandırmayı başardı. Erdoğan her iki tarafta da iyi ilişkilere vurgu yapıyor. Türkiye için hem Rusya hem de Ukrayna Karadeniz'de iyi komşular. Türkiye, Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınmasından kaçınan tek üye oldu. Türkiye ayrıca Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına katılmayan tek NATO ülkesidir” dedi.

Rusya’daki Türk işletmelerinin öneminde de bahseden Weimer, “Avrupa Birliği’nden farklı olarak, Ruslar halen birçok Türk ATM'sinden yerli banka kartlarını kullanarak para çekebiliyor. Türk inşaat firmalarının Rusya'daki faaliyetleri de önemli. Türk şirketlerinin Rusya'daki inşaat projelerinin toplam hacmi yakında 100 milyar dolara ulaşacak” sözlerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Vefat eden hastanın yakınları dehşet saçtı! Sağlık-Sen'den açıklama geldi
Vefat eden hastanın yakınları dehşet saçtı! Sağlık-Sen'den açıklama geldi
TÜSİAD'ın yeni Başkanı Orhan Turan oldu! Orhan Turan kimdir, hangi işi yapıyor, eşi ve çocukları
TÜSİAD'ın yeni Başkanı Orhan Turan oldu! Orhan Turan kimdir, hangi işi yapıyor, eşi ve çocukları
TÜSİAD’dan faiz çıkışı: Tasarruf sahipleri cezalandırılıyor
TÜSİAD’dan faiz çıkışı: Tasarruf sahipleri cezalandırılıyor
Zamlar sonrası Akaryakıt istasyonları için şikayetler yüzde 117 arttı!
Zamlar sonrası Akaryakıt istasyonları için şikayetler yüzde 117 arttı!
Motorine büyük indirim var! 30 Mart Çarşamba günü motorin 1 lira 55 kuruş ucuzlayacak
Motorine büyük indirim var! 30 Mart Çarşamba günü motorin 1 lira 55 kuruş ucuzlayacak
ŞOK erzak kolisi içinde neler var 2022 Ramazan kolisinde sıvı yağ var mı?
ŞOK erzak kolisi içinde neler var 2022 Ramazan kolisinde sıvı yağ var mı?
Darphane artık altın satışı yapacak! Cumhurbaşkanı kararıyla yayınlandı
Darphane artık altın satışı yapacak! Cumhurbaşkanı kararıyla yayınlandı
1 Nisan şaka günü 2022 hangi güne denk geliyor 1 Nisan şakaları nasıl yapılır?
1 Nisan şaka günü 2022 hangi güne denk geliyor 1 Nisan şakaları nasıl yapılır?
Buzdolabı ve kombinin sigortalarını ayırdı 75 liralık elektrik faturası 42 liraya düştü
Buzdolabı ve kombinin sigortalarını ayırdı 75 liralık elektrik faturası 42 liraya düştü
Türk Eczacıları Birliği'nden Ukrayna'ya ilaç ve tıbbi malzeme yardımı
Türk Eczacıları Birliği'nden Ukrayna'ya ilaç ve tıbbi malzeme yardımı