TÜSİAD'ın yeni Başkanı Orhan Turan oldu! Orhan Turan kimdir, hangi işi yapıyor, eşi ve çocukları

Türkiye Sanayici ve İş insanları Derneği'nde (TÜSİAD) başkan değişti. TÜSİAD'ın yeni başkanı TÜRKOFED Başkanı Orhan Turan oldu. Orhan Turan kimdir, hangi sektörlerde iş yapıyor, eşi ve çocukları...

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Türk Sanayi ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 52. Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. Genel Kurul'da yeni yönetim de belirlendi. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, başkanlığa Orhan Turan'ı önerdiklerini söyledi. Konuşmaların ardından, Turan TÜSİAD'ın yeni başkanı olarak seçildi. Turan, başkanlık görevini Simone Kaslowski’den devraldı.

Yeni Yönetim Kurulu'nda kimler var?

TÜSİAD’ın bugünkü genel kurulda seçilen yeni yönetim kurulunda, Cevdet Alemdar, İzel Levi Coşkun, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Ozan Diren, Perihan İnci, Çağatay Özdoğru, Murat Özyeğin, Mehmet Tara, Serpil Veral, Elvan Ünlütürk ve Bedii Can Yücaoğlu da görev aldı.

'Özgürlük kutsaldır' diye yürüyeceğiz...

Genel Kurul’da seçimlerin ardından konuşan Turan, “Katılımcı demokrasiyi, laik hukuk devletini esas alarak, ‘özgürlük kutsaldır’ diyerek, rekabetçi piyasa ekonomisi, toplumsal refah ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir ortama yönelik çalışmaları sürdüreceğiz” dedi. Turan şöyle konuştu:

“Ekonominin içinden geçtiği darboğazdan çıkmak için geçtiğimiz dönemde olduğu gibi tüm toplumu yoran enflasyonla mücadele başta olmak üzere önerilerimizi paylaşmaya devam edeceğiz.

Türkiye’nin geleceğinin anahtarı cumhuriyetimizin değerleridir

TÜSİAD’ın Anadolu buluşmalarıyla iş dünyasının nabzını tutacağız. Güçlü bir hukuk devleti ve güçlü demokrasi, toplumlar için adil ve mutlu bir yaşam temelidir. Bu bilinçle, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve özgürlükler konularının Türkiye için hayati önemini vurgulamayı sürdüreceğiz. Yeni küresel denklemde ülkemizin AB entegrasyonu sürecinin tazelenmesi için çalışacağız.

Gençlere hayallerini bu ülkede gerçekleştirmelerini sağlayacak bir Türkiye’yi inşa etmek hepimizin sorumluluğudur. İnsan, bilim ve kurumları öncelik olarak belirleyen bir ülke olmanın yol haritasını tartışacak, yeniden biz olabilmek için ümidimizi asla kaybetmeyeceğiz. Bu ümide sarılmanın Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurulan cumhuriyetimizin yüzüncü yılının arifesinde büyük anlam taşıdığına inanıyoruz.

Türkiye’nin geleceğinin anahtarı geçmişinde olduğu gibi bugün de cumhuriyetimizin değerleridir. Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz vizyonu ile bize miras bıraktığı çağdaş, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti anlayışında hayat bulan cumhuriyet değerlerinin her zaman savunucusu olmaya devam edeceğiz.”

TÜSİAD'ın yeni başkanı Orhan Turan kimdir?

ODE Yalıtım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi-Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamlayan Orhan Turan, iş yaşamının yanısıra sivil toplum örgütlerinde de görev aldı.

Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin (İZODER) kurulmasında aktif rol aldı. 1997-1999 yılları arasında İZODER’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

Bugüne kadar birçok STK’da aktif rol alan Turan, 2017-2019 dönemi TÜSİAD’da Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nde (TKYD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Turan ayrıca Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde lisansüstü seviyesinde dersler verdi.