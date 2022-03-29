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Buğdaya yüzde 22 zam geldi! Ekmek fiyatları 3.5 liraya çıkacak

Buğdaya yüzde 22 zam geldi! Ekmek fiyatları 3.5 liraya çıkacak

Toprak Mahsulleri Ofisi, un sanayicilerine sattığı buğdaya yüzde 22'lik zam yaptı. Konu ile ilgili konulan ZMO İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran, "Sanayicinin ham madde temininde artan maliyetleri tüketiciye ekmek ve un zammı olarak dönecek" sözlerine yer verdi.

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), un sanayicilerine satılan buğdaya zam yaptığını duyurdu. 25 Mart itibariyle ekmeklik buğday satış fiyatı ton başına 2 bin 650 liradan 3.210-3.325 liraya çıktı.

"Sanayicilere büyük sübvansiyon uygulanıyordu"
ANKA'nın haberine göre; İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Murat Kapıkıran, "İthal edilen buğday sanayicilere neredeyse uluslararası fiyatlardan alınıp çok düşük fiyatlarla sanayiciye veriliyor. Sanayicilere büyük sübvansiyon uygulanıyordu. Bu sübvansiyon uygulanmasında kullanılan fon hazineden karşılanan para. Bu para geçtiğimiz ekim sezonunda buğday üreticilerine verilseydi iç yeterlilik sağlanabilirdi ve Türkiye küresel fiyat artışlarından etkilenmezdi" dedi.

"Ekmek ve un zammı olarak dönecek"
TMO'nun sanayicilere uyguladığı bu sübvanseler neticesinde zarar ettiğini belirten Kapıkıran şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fiyatların artık küresel pazarda artacağına ilişkin veriler oluşmaya başlayınca sanayiciye uygulanan fiyatlara da bu beklenti yansıtıldı. Zaten üretim yetersizliklerin yaşandığı dönemde zorunlu temel gıda ihtiyaçlarını ithalatla karşılamak zorunda kalacağımızdan gıda tarım bütçesinin yeniden değerlendirilmeye ihtiyacı ihtiyaç vardır. TMO bütçesi de yeniden revize edilmelidir. Aksi halde süregiden gıda krizi sanayicinin ham madde temininde artan maliyetleri tüketiciye ekmek ve un zammı olarak dönecek."

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