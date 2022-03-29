Ramazan öncesi şekerden sonra şimdi de çaya zam

Ramazan gıda zamlarına şimdi de çay zammı eklendi. Zam geleceği için ürün çekmelerin yaşandığını da öne sürüldü.

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Şekere ekimden bu yana yüzde 33.5 zam geldi. Ticaret Bakanlığı şeker fabrikalarına yönelik rekabet soruşturması başlattı. Çaya da zam geleceği öğrenildi.

Küresel ticarette yaşanan tedarik kırılması başta enerji olmak üzere emtia fiyatlarındaki yükselişe neden oluyor. Ukrayna krizinin de etkisiyle küresel enflasyon tırmanışa geçti. Birçok temel gıda ürününün fiyatları artıyor.

Kasım ayındaki yüzde 25'lik zammın ardından geçen hafta sonu da şekere zam geldiği öne sürüldü. Ancak bilgi doğrulanamadı. Market fiyatlarına bakıldığında bir kilo toz şekerin kilosunun 8.70 TL olduğu görüldü. Kasım ayında yapılan zamla birlikte şekerin kilosu fabrika çıkışı itibarıyla KDV dahil 5.30 TL olmuştu.

Şeker yüzde 33 zamlandı

TÜİK veri sisteminden bakıldığında geçen yıl ekim ayında toz şekerin kilosu 6.17 TL idi. Kasım ayında 6.90 TL'ye bu yılın şubat ayı itibarıyla da yaklaşık 8.24 TL'ye yükseldiği görülüyor.

Buna göre ekimden bu yana şekere yüzde 33.5 zam geldi. Geçen hafta Ticaret Bakanlığı şeker fabrikalarına yönelik rekabet soruşturması başlattı. Aydınlık gazetesinin gıda sektörü temsilcilerinden aldığı bilgiye göre özel şeker fabrikaları hafta başı itibarıyla satış fiyatı açıklamadılar. Fiyat belirsizliğinin soruşturma ile ilgili olduğunu ifade ediliyor.

Ekimden beri yüzde 16 arttı

Şekerde durum böyle iken dün Aydınlık'ın haberine göre bazı kaynaklar çaya zam yapılacağı bilgisini verdi. Zam geleceği için ürün çekmelerin yaşandığını da öne sürüldü.

Gıda sektörü kaynakları da çaya zam gelmesinin beklendiğini bildirdiler. Sezon açılacağı için yeni dönem çay fiyatının belirleneceğini, A'dan Z'ye her şeye zam geldiği ortamda çaya da zam gelmesinin muhtemel olduğunu ifade eden kaynaklar, şunları kaydettiler. “Bunu şöyle değerlendirmek lazım.Şekerde de durum aynı. Bütün dünyada gıda emtia fiyatları artıyor. Maliyetler kaynaklı artışlar var. Girdilere zam gelince nihai ürününün de fiyatı yükseliyor.” Çaya hangi oranda zam yapılacağı ise henüz belirsiz. Marketlerde bir kilo çayın fiyatı 40-45 lira arasında değişiyor. TÜİK veri sistemine göre ekim ayında çayın kilogramı 38.3 lira iken şubat ayında 44.53 lira oldu. Buna göre zaten yüzde 16'nın üzerinden bir zam şubat itibarıyla devrede.