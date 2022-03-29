Son 30 yılın en kavurucu sıcakları geliyor! Bu yaz kuralık kapıda: Kandilli Meteoroloji uzmanı uyardı
Bahar ve yaz aylarında Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek önemli açıklamalarda bulundu.
Çetin geçen kış mevsimini geride bırakıyoruz. Düşük hava sıcaklıkları, kar yağışı derken bahar geldi. Ancak mart bir bahar ayı olsa da kışı aratmadı.
Mart boyunca soğuk hava ve yoğun kar yağışı kendini iyiden iyiye hissettirdi. Nisan ayıyla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.
Bahar ve yaz ayları meteorolojik bakımdan nasıl geçecek? Türkiye'yi sıcak ve kurak aylar mı yoksa serin ve yağışlı günler mi bekliyor?
İşte cevabı...
Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek bugünkü analizlerle bahar ve yaz ayları için yapılan mevsimsel iklim tahminlerini TRT Haber’le paylaştı.