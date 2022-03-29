Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ekonomi ve enflasyon mesajları: Dezenflasyonist süreç başlayacak

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, faiz mesajı vererek "2022 Yılı Ocak-Mart döneminde faizi değiştirmedik, alınan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmektedir." dedi. Enflasyon konusunda Sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmekteyiz." dedi

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Enflasyonda yakın dönemde gözlemlenen yükselişte, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "2022 Yılı Ocak-Mart döneminde faizi değiştirmedik, alınan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmektedir." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "Türkiye’nin jeopolitik konumu ile ihracatçıların ürün ve pazar çeşitlendirmedeki kabiliyetlerinin son dönemdeki sıcak çatışma ortamı nedeniyle yaşanan ihracat kayıplarını telafi edeceğine ve ihracat performansımız üzerinde destekleyici rol oynayacağını öngörmekteyiz." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Yurt içinde iktisadi faaliyet dış talebin olumlu etkisiyle güçlü seyretmeye devam ediyor. Yaşanan jeopolitik sorunların ihracatımız üzerindeki doğrudan yansımalarının sınırlı olacağını düşünüyoruz. Yılın ikinci çeyreğinde iş gücüne katılım oranı sınırlı oranda artarken istihdamdaki artış işsizliğin düşüşünde etkili olmuştur.

2021 yılında küresel enflasyon salgının seyrine bağlı olarak gelişen arz kısıtları, Emtia fiyatlarındaki artışlarla hızla yükselmiştir. Petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi gözlenmiştir, benzer şekilde gıda fiyatlarının enflasyonun üzerindeki belirleyici etkisi de tüm dünyada önemini korumaktadır. Enflasyondaki yükselişte arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili oluyor.

Üretici fiyatlarının ülkemizde olduğu gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon dinamikleri açısından önem arz etmektedir. Üretici fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürmektedir. ÜFE ve TÜFE arasındaki fark uzun vadeli eğilimlerin üzerinde seyretmeye devam etmektedir.

Faiz mesajı

Ekonomik temellerden uzak fiyatlamaların geçici etkileri, gıda ve tarımsal fiyatlardaki artışlar nedeniyle arz yönlü unsurlar etkili olmaktadır. Atılan adımların, barış ortamının tesis edilmesi ve baz etkileri ile dezenflasyon sürecinin başlayacağını öngörüyoruz.

2022 Yılı Ocak-Mart döneminde faizi değiştirmedik, alınan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmektedir.

Fiyat istikrarının sürdürülebilir şekilde kurumsallaşması için tüm Politika araçlarında liralaşmayı teşvik edici gözden geçirme sürecini devam ettirmekteyiz.

Liralaşma stratejisi, yeni finansman ürünleri, likidite uygulamaları kapsamında bütüncül yaklaşımla oluşturulmaktadır. 2021 yılı Aralık ayında yabancı para ve Altın mevduatlarının TL'ye dönüşümünü destekleyerek adım attık. Yurt dışında yaşayan kişilerle sahip olduğu şirketlerdeki tasarruflarını ana vatanda değerlendirmeleri için YUVAM hesabını devreye aldık.