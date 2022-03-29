'14 kişi kuyuya atıldı sesler geliyor' ihbarı Kayseri'yi karıştırdı! Kuyuya inen ekipler...
KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde '2 kuyuya 14 insanın atılarak üzerine toprak örttüklerini' iddia eden şahıs, ekipleri harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Ahi Evran Mahallesi 412. Sokak üzerinde meydana geldi.
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Olayda, Orhan M. 112'yi arayarak sokak üzerinde bulunan kuyulara 14 kişinin atıldığını ihbar etti.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Kısa süre içerisinde bölgeye giden ekipler, şahsı dinledikten sonra kuyularda inceleme yaptı.
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