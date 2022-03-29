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'14 kişi kuyuya atıldı sesler geliyor' ihbarı Kayseri'yi karıştırdı! Kuyuya inen ekipler...

'14 kişi kuyuya atıldı sesler geliyor' ihbarı Kayseri'yi karıştırdı! Kuyuya inen ekipler...

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde '2 kuyuya 14 insanın atılarak üzerine toprak örttüklerini' iddia eden şahıs, ekipleri harekete geçirdi.

'14 kişi kuyuya atıldı sesler geliyor' ihbarı Kayseri'yi karıştırdı! Kuyuya inen ekipler...

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Ahi Evran Mahallesi 412. Sokak üzerinde meydana geldi.

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'14 kişi kuyuya atıldı sesler geliyor' ihbarı Kayseri'yi karıştırdı! Kuyuya inen ekipler...

Olayda, Orhan M. 112'yi arayarak sokak üzerinde bulunan kuyulara 14 kişinin atıldığını ihbar etti. 

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'14 kişi kuyuya atıldı sesler geliyor' ihbarı Kayseri'yi karıştırdı! Kuyuya inen ekipler...

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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'14 kişi kuyuya atıldı sesler geliyor' ihbarı Kayseri'yi karıştırdı! Kuyuya inen ekipler...

Kısa süre içerisinde bölgeye giden ekipler, şahsı dinledikten sonra kuyularda inceleme yaptı.

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