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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tepki: Bu nasıl insanlık?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tepki: Bu nasıl insanlık?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hekim, hemşire ve sağlık çalışanlarının darp edilmesine tepki gösterdi. Koca, "Bu nasıl insanlık?" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Kırşehir'deki darp olayına ilişkin şunları söyledi:

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde beyin kanaması nedeniyle 4 gündür tedavi gören bir hastamız kurtarılamayarak vefat etti. Bu olaya bütün arkadaşlarımız üzüldü. Hasta yakınlarıysa bir hemşiremizi, hekimimizi, sağlık çalışanlarını darp etti. Camları kırdı. Bu nasıl insanlık?

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