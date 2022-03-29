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Karabük'te işçi arkadaşları ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı! Kağıtlara yazılmış notlar...

Karabük'te işçi arkadaşları ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı! Kağıtlara yazılmış notlar...

KARABÜK’te demir çelik işçisi evinde ölü bulundu. Acı gerçek, işçiye ulaşamayan arkadaşlarının durumu yakınlarına bildirmesiyle ortaya çıktı.

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Olay, Bahçelievler Mahallesi 115 Nolu Cadde üzerinde bulunan bir apartmanın 2. katındaki dairesinde meydana geldi. Ailevi sorunlar yaşadığı, eşi ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen iki çocuk babası Özkan B.’den (36) haber alamayan mesai arkadaşları, durumu ailesine bildirdi. Bunun üzerine eve giden kardeşi, ağabeyini mutfaktan geçen doğalgaz borusunda asılı halde buldu.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Özkan B.’nin cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Özkan B.’nin evinde kağıda yazılmış notlar da bulan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Özkan B.’nin iş arkadaşları ile Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ve yöneticiler de olay yerine geldi. Abisinin apartmandan çıkarılan cansız bedenini gören kardeşinin feryatları ise yürekleri dağladı.

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