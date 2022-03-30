Altın düşecek demişti dediği çıktı İslam Memiş altının gramını bu fiyattan alın diyor

Altın fiyatları füze gibi çakıldı : 29 Mart 2022 salı günü gram altın fiyatları 920'dan hızlı bir düşüşle 885 liraya kadar düştü. Altın fiyatlarındaki bu düşüş alım için bekleyenlere fırsat verdi. Bugün altın fiyatları bu alımlarla yeniden 900 lira bandının üstüne çıktı. Saat 10.00 itibariyle altının gramı 906 liraya yükseldi. Çeyrek altın 1.482 lira, yarım altın 2.965 TL, cumhuriyet altını da 5.912 liradan alıcı buluyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş düşen altının alım için bulunmaz bir fırsat verdiğini söyledi. Bu rakamdan altın almalı mı diye soranlar için İslam Memiş alım yapılacak rakamları da açıkladı. Bir de önemli not düştü: Bu yalancı bahar altın fiyatları böyle kalmayacak. İşte İslam Memiş'in altın tavsiyeleri: