Altın düşecek demişti dediği çıktı İslam Memiş altının gramını bu fiyattan alın diyor
30 Mart 2022 çarşamba günü altın fiyatları dün yaşanan düşüşten sonra yeniden 900 lira üstünde. Gram altın saat 10.00 itibariyle 906 lira oldu. Altın 900 liranın altına düşecek diyen İslam Memiş'in kehaneti dün gerçekleşti. İslam Memiş 'ben demiştim 1 ay bekleyemediniz' deyip fırsatı kaçıranlar için alın alım rakamlarını verdi.
Altın fiyatları dün yaşanan büyük düşüşün ardından çarşamba gününe 900 liranın üstünde başladı. Altının gramı Ukrayna - Rusya barış görüşmeleri ile birlikte 885 lira seviyelerine kadar düşmüştü. Altın bu fiyatla yatırımcısına güzel bir alım fırsatı sundu. Sadece altın fiyatları değil dolar kuru da hızlı bir düşüş gösterdi. 15 lira eşiğinde gezen dolar kuru barış umuduyla 14.66'ya geriledi. Peki altın fiyatları bu rakamdan alım için uygun mu? Herkesin aklındaki soruya İslam Memiş sıcağı sıcağına yanıt verdi. İşte para piyasalarındaki son durum ve İslam Memiş'ten gelen bomba açıklamalar:
Altın fiyatları füze gibi çakıldı : 29 Mart 2022 salı günü gram altın fiyatları 920'dan hızlı bir düşüşle 885 liraya kadar düştü. Altın fiyatlarındaki bu düşüş alım için bekleyenlere fırsat verdi. Bugün altın fiyatları bu alımlarla yeniden 900 lira bandının üstüne çıktı. Saat 10.00 itibariyle altının gramı 906 liraya yükseldi. Çeyrek altın 1.482 lira, yarım altın 2.965 TL, cumhuriyet altını da 5.912 liradan alıcı buluyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş düşen altının alım için bulunmaz bir fırsat verdiğini söyledi. Bu rakamdan altın almalı mı diye soranlar için İslam Memiş alım yapılacak rakamları da açıkladı. Bir de önemli not düştü: Bu yalancı bahar altın fiyatları böyle kalmayacak. İşte İslam Memiş'in altın tavsiyeleri:
-Güzel geriliyor. Geçen hafta panik yapıp almayanları tebrik ederim. Düşüşler devam, hazırlık yapmalı. Sürüden ayrılanlar oldu gaza gelenler oldu. Sosyal medya operasyonları ile yatırımlarına yön veremeyenler, bizim yol arkadaşlığımızdan ayrılanlara geçmiş olsun. Yüksekten maliyet yapanlara geçmiş olsun. Bu yıl için yol haritamız gram altında 1450 lira. Bunda sorun yok beklemeye devam ediyoruz.
-Bir köpük balon oluşumu vardı savaş senaryosu ile millete mal çaktılar güzel hareket yaptılar. Çok güzel manipülasyon yapıyorlar. Sosyal medya algısıyla yatırımlarına yön verenler, uçucak kaçacak söylemleriyle birikimlerine yazık edenler olmasaydı onlar para kazanamayacaktı. Kısa vadeli al sat yapanlar olmasaydı Londra'daki baronlar para kazanamayacaktı. Oturdukları yerden çok güzel bir şekilde para kazanıyorlar. Siz yüksekten maliyet yapanlar ekmeklerine yağ sürdünüz. Sadece 1 ay sabredemediniz.