Rusya'dan Türkiye'ye özel teşekkür! Türkiye'ye gerçekten minnettarız
DOLMABAHÇE müzakerelerinden çıkan anlaşma umudu dünyada barış havası estirirken, Rusya'dan Türkiye'ye övgü geldi: Trabuluculuk rolü ve arabuluculuk çabaları için Türkiye'ye gerçekten minnettarızAbone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova yaptığı son dakika açıklamada, "Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yapılması ve genel olarak duruma çözüme bulunması için ortaya koyduğu arabuluculuk rolü ve arabuluculuk çabaları için Türkiye'ye gerçekten minnettarız" dedi.