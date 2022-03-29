Rusya'dan Türkiye'ye özel teşekkür! Türkiye'ye gerçekten minnettarız

DOLMABAHÇE müzakerelerinden çıkan anlaşma umudu dünyada barış havası estirirken, Rusya'dan Türkiye'ye övgü geldi: Trabuluculuk rolü ve arabuluculuk çabaları için Türkiye'ye gerçekten minnettarız

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova yaptığı son dakika açıklamada, "Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yapılması ve genel olarak duruma çözüme bulunması için ortaya koyduğu arabuluculuk rolü ve arabuluculuk çabaları için Türkiye'ye gerçekten minnettarız" dedi.