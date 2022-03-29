Köpekten kaçarken kamyon çarpan Minik Mahra'nın cenazesi yürekleri dağladı Babası tüm kurumları dava edecek
Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan Mahra 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Cenazede küçük kızın annesi, babası ve kardeşi, bir süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Derya Pınar, "Kendisi de kalbi de güzeldi. Gitti güzel kızım, melek oldu." diye ağladı. Çocuğun anneannesi Aynur Yılmaz da "Bırakma bizi kuzum." diye ağıt yaktı.
Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, 23 gün sonra hayatını kaybeden Mahra’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan annenin gözyaşları arasında alındı.
Belek Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, küçük kızın babası Murat, annesi Derya, 9 yaşındaki kardeşi Murat Derin Pınar ve yakınları, okul arkadaşları ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ile vatandaşlar katıldı.
Küçük kızın annesi, babası ve kardeşi, bir süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Derya Pınar, "Kendisi de kalbi de güzeldi. Gitti güzel kızım, melek oldu." diye ağladı.
Çocuğun anneannesi Aynur Yılmaz da "Bırakma bizi kuzum." diye ağıt yaktı.