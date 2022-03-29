Etkinlikte dağıtıldı yiyen zehirlendi! 250 öğrenci hastanelik oldu
KAYSERİ’nin Melikgazi ilçesinde bir ilkokulda düzenlenen etkinlikte verilen bulgur pilavından yiyen yaklaşık 250 öğrenci zehirlendi. Hastanede öğrencileri ziyaret eden Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Çok şükür durumu kritik olan bir öğrencimiz yok” dedi.Abone ol
Melikgazi ilçesine bağlı Tınaztepe Mahallesi’nde bulunan Yılmaz Akansu İlkokulu’nda Nevruz etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte öğrencilere bulgur pilavı dağıtıldı. Etkinliğin ardından evlerine dönen öğrencilerde bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayeti başladı.
Yaklaşık 250 öğrenci ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla hastanelere başvurarak, tedavi gördü.
Öğrencilerin tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, durumu ağır olan bir öğrencinin bulunmadığını söyledi.