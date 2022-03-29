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PKK'ya finans sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan CHP'li isimden Davutoğlu'na: Cesur çıkışlar bekliyoruz

PKK'ya finans sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan CHP'li isimden Davutoğlu'na: Cesur çıkışlar bekliyoruz

Adana'da 'terör örgütüne finans sağlamak' suçundan gözaltına alınıp serbest bırakılan CHP'li Meclis Üyesi İbrahim Kocaman, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na "Sizden beklentilerimiz var başkanım, gözümüz kulağımız sizde. Daha cesur çıkışlar bekliyoruz" dedi

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Yaklaşık 20 gün önce Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 'örgüte finans sağladığı' iddiasıyla gözaltına alınan CHP Ceyhan Belediyesi Meclis üyesi İbrahim Kocaman, jandarmadaki işlemlerinin ardından Adana Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Kocaman, Ceyhan ilçesinde esnafı ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile sohbet etti.

HDP kontenjanından CHP üyesi seçildi iddiası
HDP kontenjanından CHP'den Belediye Meclis Üyesi seçildiği öne sürülen Kocaman, Ahmet Davutoğlu'na, "Daha önceki süreçlerde eleştirilerimiz de vardı, şuan ki performansınızda daha yüksek seviyede şeyler bekliyoruz sizden. Siz de bir mamostesiniz (öğretmen) ben de bir mamosteyim. Sizden beklentilerimiz var başkanım, gözümüz kulağımız sizde. Daha cesur çıkışlar bekliyoruz. Size 'serok' diyenler, haber bekliyor sizden" dedi.

Ahmet Davutoğlu ise, "Türk siyasetinde değil, dünya siyasetinde kendi genel başkanlığını yaptığı parti iktidardayken ilkeleri gereği ondan ayrılıp ona meydan okuyan ve bunun için bedel ödeyen başka siyasetçi tanıyor musun İbrahim?" diye sordu. İbrahim Kocaman ise, "Birkaç eleştirdiğimiz noktalar var, sizin gerekeni yapacağınızdan eminiz" karşılığını verdi.

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