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Yeni vergi ve ekonomi paketi Meclis'te görüşülmeye başlandı 'Evim' mağdurları da kapsamda

Yeni vergi ve ekonomi paketi Meclis'te görüşülmeye başlandı 'Evim' mağdurları da kapsamda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, "vergi ve ekonomi paketi"ne ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri başladı.

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Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer başkanlığında toplandı.

Toplantının başında, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili milletvekillerine bilgi verdi.

Teklifin, vatandaşların lehine birçok düzenlemeyi içerdiğini söyleyen Tüfenkci, "Vatandaşlarımızın bazı konulara ilişkin yaşayabileceği hak mağduriyetlerinin önüne geçilmesi, ödeme kolaylığı sağlanması, kamu kurum ve kuruluşlarımızın muhtelif konulara yönelik ihtiyaç duyduğu kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor." dedi.

Kamuoyunda "Evim" mağdurları olarak bilinen tasarruf finansman şirketi mağdurlarına değinen Tüfenkci, bu mağduriyetin acilen giderilmesi gerektiğini belirtti. Bu kapsamdaki mağdurların çoğunluğunun dar gelirli olduğunu dile getiren Tüfenkci, "Bu, farklı bir kanun maddesinde de değerlendirilebilir ama aciliyetine binaen bu düzenlemeye koyarak mağduriyetin giderilmesini düşünüyoruz." diye konuştu.

Daha sonra teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Komisyon Sözcüsü Koçer, kanun teklifinin görüşmelerinin üç güne yayılacağını belirterek, bugün teklifin geneli üzerindeki görüşmeleri bitirmeyi hedeflediklerini, yarın ve ertesi gün maddeleri üzerindeki görüşmelerin gerçekleştirileceğini bildirdi.

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