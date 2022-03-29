Netflix duyurdu! Recep İvedik hayranlarına kötü haber: 10 Nisan'dan itibaren...

Togan Gökbakar’ın yönettiği ve başrollerinde Şahan Gökbakar ile Nurullah Çelebi’nin yer aldığı "Recep İvedik 6", 10 Nisan'dan itibaren Netflix'te izlenemeyecek.

Abone ol

Dijital yayın platformu Netflix, komedyen Şahan Gökbakar'ın başrolünde olduğu ve 2019 yılında vizyona giren "Recep İvedik 6" filminin 10 Nisan’da platformdan kaldırılacağını duyurdu. ShiftDelete'in haberine göre, Netflix, Türkiye’deki kullanıcılarına “Yakında Netflix’e veda edecek dizi ve filmler” başlıklı bir bildirim göndermeye başladı.



David Fincher’ın yönettiği gizem ve gerilim temalı "Oyun" filmiyle beraber Kate Angelo imzalı komedi filmi "Kaset İşi", 31 Mart’tan itibaren Netflix’te izlenemeyecek. Bu iki filmin yanı sıra Çamaşırhane Film imzalı, Togan Gökbakar’ın yönettiği "Recep İvedik 6" da 10 Nisan’da Netflix kütüphanesinden kalkacak. Ancak serinin 1, 2, ve 3. filmleri platformda durmaya devam edecek.

Disney+’a satılmış olabilir

"Recep İvedik 6"nın neden Netflix’ten kaldırılacağıyla alakalı resmi bir açıklama yapılmazken, dijital haklarının 14 Haziran’da Türkiye’de faaliyete başlayacak Disney+’a satılmış olabileceği tahmin ediliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş da, daha önce Disney+'ın Şahan Gökbakar ile masaya oturduğunu ve Recep İvedik karakterini konu alan Disney’e özel bir yapım için çalışmalara başlanacağını söylemişti.