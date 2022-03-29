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ABD'liler Başkan Biden'den memnun değil! Trump ankette fark attı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'liler Başkan Biden'den memnun değil! Trump ankette fark attı

ABD'de yapılan varsayımsal bir ankette eski Başkan Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'in 6 puan önünde çıktı. Katılımcıların yüzde 47'si oylarını Trump'a vereceklerini belirtti.

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ABD'de Harvard CAPS-Harris Poll tarafından 23-24 Mart'ta gerçekleştirilen ankette ülke genelinden binlerce seçmene, "Eğer 2024 seçimleri şimdi yapılsaydı oylarınızı kime verirdiniz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 47'si oylarını eski Başkan Donald Trump'a yüzde 41'i mevcut Başkan Joe Biden'e vereceklerini belirtirken yüzde 12'si de kararsız olduklarını kaydetti.

Seçimlerde Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Trump'a rakip olması ihtimaline karşı ise ankete katılanların yüzde 38'i oyunu Harris'e vereceğini, yüzde 49'u Trump'u tercih edeceğini ifade etti.

Harvard CAPS-Harris Poll anketinin eş direktörü Mark Penn, Trump'un hem Biden hem de Harris'ten önde çıkmasının eski başkanın popülaritesinin hala devam ettiğini, Biden yönetiminin ise mevcut zorluklar hakkında seçmenleri ikna etmede sorun yaşadığını gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

Eski Başkan Trump, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını koyabileceği konusunda daha önce defalarca imada bulunmuştu. Cumhuriyetçi Parti içinde daha önce yapılan anketlerde Trump yüzde 59 ile 2024 seçimleri için favori aday olarak öne çıkarken onu eski başkan yardımcısı Mike Pence ile Florida Valisi Ron DeSantis'in yüzde 10 civarında oranla takip ettiği aktarılmıştı.

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