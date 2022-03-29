Savaş sonrası yeni rota Türkiye! ABD'ye giden heyet eli dolu döndü

ABD'ye giden 10 kişilik Türk heyeti eli dolu döndü. Rusya'dan kaçan ABD şirketlerinin Türkiye'ye yatırım yapabileceği belirtilen görüşmede ülkemizin tedarik üssü olabileceği vurgulandı.

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Cumhurbaşkanlığı tarafından oluşturulan 10 kişilik ticaret heyeti ABD'deki temaslarını tamamlayıp yurda döndü. Temasların sonuçları Cumhurbaşkanlığında yapılan bir toplantı ile de ele alındı.

ABD dışişleri ve ticaret bakanlığı yetkilileri, ticaret dernekleri ve çeşitli kuruluşlar ile bir araya gelen heyet özellikle ticari konulardaki diyalog mekanizmasının kesintisiz sürmesi ve sorunların çözümünü masaya yatırdı. En kısa sürede ABD'den siyasiler ve iş adamlarından oluşan bir heyetin Türkiye'yi ziyaret etmesi kararlaştırılan görüşmede Türkiye-ABD iş adamları toplantısının 2 yıl aradan sonra haziranda ABD'de yapılmasına karar verildi.

Dışişleri Bakanlığındaki görüşmelerin ana gündem maddesi ise S-400'ler oldu. Görüşmede, "Rusya'dan kaçan batılı sermaye ve özellikle Amerikan şirketlerinin Türkiye'nin ev sahipliği yapmasına sıcak bakıyoruz. Ama Türkiye, Rus sermayesinin üssü haline gelmemeli" değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye tedarik üssü olabilir

İki ülke ticarinin geliştirilmesi için yeni endüstri alanları, dijital dönüşüm, e-ticaret, dijital teknolojilere ilişkin yatırım alanlarına öncelik verilmesi kararlaştırıldı. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye yatırımlarının 150 milyar doları bulurken ABD'nin 14 milyar dolarla sınırlı kaldığı, bunun artırılması gerektiği vurgusu yapıldı. Küresel tedarik zinciri ile ilgili tartışmalar da görüşmenin bir diğer gündem maddesi oldu. Türkiye'nin küresel tedarik zincirinde nasıl rol oynayabileceği masaya yatırıldı.

(SABAH)