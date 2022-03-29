HDP'li vekilden skandal sözler: PKK çocuğumuz gibi mesafe koyamayız

Millet ittifakının gizli ortağı Halkların Demokratik Partisinin (HDP) gerçek yüzünü ortaya çıkaran bir skandal daha geldi. HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, terör örgütü PKK'ya ilişkin, "Çocuğumuz gibi mesafe koyamayız" dedi. Katırcıoğlu ayrıca terör örgütünü 'siyaset yaparken şiddet kullanan teşkilat' şeklinde tanımladı.

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DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütüne kaçırılmasından sorumlu tuttukları Halkların Demokratik Partisi (HDP) önünde evlat nöbeti tutan annelere zafer işareti yapmasıyla gündeme gelen HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, terör örgütü PKK'yı 'siyaset yaparken şiddet kullanan teşkilat' diye tanımladı.

Katırcıoğlu, Flash TV'de katıldığı programda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti ve eski HDP'li Ayhan Bilgen tarafından HDP'ye yöneltilen 'PKK ile arasına mesafe koyamadığı' eleştirilerine şöyle karşılık verdi:

"PKK uzaydan gelen insanlar tarafından oluşturulmuş bir yapı değil. Buralı insanlar. Çoğu bizim seçmenlerimizin çocukları. Önemli olan şu, neden bu insanlar dağa gittiler? Türkiye bunu konuşmuyor. 'Aranıza mesafe koyun' diyorlar. Ya neyin arasına mesafe koyacağız? Bir annenin, bir babanın çocuğuyla arasına mesafeyi nasıl koyarız biz. PKK buralı teşkilat. Burada doğmuş insanların kurmuş olduğu bir teşkilat. Siyaset yaparken şiddet kullanıyor, doğru. Ama devletin bu sorunun çözümünü düşünmesi, konuşması gerekir. Biz devlete, 'Siz hata yaptınız, bu hatadan dolayı bunlar bunlar oldu' diyoruz. Bu hatayı yapmayın artık."