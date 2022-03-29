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Rusya'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler: Teşekkür ediyoruz

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rusya'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler: Teşekkür ediyoruz

RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür ederek bu süreçte Türkiye'nin diğer ülkelere göre dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldığını ifade etti.

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RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin çabalarından övgüyle bahsetti.

Zaharova, yaptığı açıklamada, "Türkiye, diğer ülkelere göre daha dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldı. Rus karşıtı kampanya ne Türk hükümetini ne de bir bütün olarak halkı içine çekebildi. Dengeli çizgisi de dahil olmak üzere bu nedenlerden dolayı Türkiye'nin Ukrayna tarafıyla müzakerelere katkı sunma teklifini kabul ettik. Türkiye'ye yürüttüğü arabuluculuk çabaları, özellikle Rusya-Ukrayna müzakereleri ve prensipte durumu çözme çabaları için müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

Mariya Zaharova, Türkiye'nin ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlara katılmadığını ve boğazlar meselesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuk normları doğrultusunda kararlar aldığı belirtti.

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