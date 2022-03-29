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Araç sahipleri dikkat! OGS'den HGS'ye geçiş işlemleri sona eriyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Araç sahipleri dikkat! OGS'den HGS'ye geçiş işlemleri sona eriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) otoyol ve köprülerde Otomatik Geçiş Sisteminin (OGS) 31 Mart'ta sona ereceğini bildirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan yazılı açıklamada Otomatik Geçiş Sisteminden (OGS) Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) geçiş işlemlerinin tamamlanmasına 2 gün kaldığı ifade edildi.

OGS ve HGS'nin gişelerde karışıklığa neden olduğuna işaret edilerek iş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi için OGS'nin 31 Mart'tan itibaren kaldırılacağı belirtildi.

OGS etiketi olan araç sahiplerine ilgili bankalarca ücretsiz HGS etiketinin verileceği ve hesaplarının da HGS'ye dönüştürüleceği bildirilen açıklamada OGS'den HGS'ye geçiş oranının yüzde 70'i aştığı ve bankalarda yeterli miktarda HGS etiketinin bulunduğu kaydedildi.

Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcıların otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabileceği, herhangi bir aksaklığın yaşanmayacağı vurgulandı.

OGS kullanan vatandaşların HGS etiketini ücretsiz almaları için takip etmesi gereken adımlara ilişkin bilgilere de yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacaktır. İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılması gerekmektedir. Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecektir. OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecektir. İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyor ise ilgilinin banka hesabına ya da kredi kartına iade edilecektir. OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabında ya da kredi kartlarına iade edilecek. İade işlemleri cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına ya da kredi kartlarına yapılacaktır. OGS cihazını HGS etiketi ile değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek bulunmayacaktır. 31 Mart'a kadar kapatılmış tüm OGS cihazları bu tarihten sonra iptal edilecektir."

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