Bakan Dönmez duyurdu: 65 tonluk dev Türkiye'ye geldi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gaz keşfinde kullanılacak dev kuyubaşı vanalarının ilkinin Türkiye'ye geldiğini duyurdu.Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi.
Dönmez, tarihimizin en büyük gaz keşfinde kullanılacak dev kuyubaşı vanalarından ilkinin Türkiye'ye geldiğini duyurdu.
Dönmez açıklamasında, ''Tarihimizin en büyük gaz keşfinde kullanılacak dev kuyubaşı vanalarından ilki Filyos’a geldi. 65 ton ağırlık, 5.1 metre yükseklik, 5.9 metre genişlik. Hedefimiz 2023’ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak.'' ifadelerini kullandı.