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Alacağını alamayan işçi Kırşehir Belediyesinin makam aracını haczettirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Alacağını alamayan işçi Kırşehir Belediyesinin makam aracını haczettirdi

KIRŞEHİR Belediyesinde işten çıkarılan ve alacağını alamayan işçi, belediye makam aracını haczettirdi.

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KIRŞEHİR Belediyesinde işine son verilen işçi S.D., belediye karşı tazminat davası açtı. Açılan davayı kazanan işçi, icra takibi karşılıksız kalınca belediyeden alacağının tahsili için belediye başkan yardımcısının makam aracını haczettirdi.

Konu ile ilgili görüşülen başkan yardımcısı ise aracın haciz edildiğini, makam aracının da şahsa değil belediyeye ait olduğunu söyledi. 40 BE 02 plakalı makam aracı çekici ile haczedilerek muhafaza için otoparka götürüldü.

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