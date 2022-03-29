2023 seçimlerinde Ak Parti'nin gizli bir planı mı var? Darbe iddiası!

İnterhethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, özellikle muhalefet kanadının sıklıkla dile getirdiği erken seçim iddiası üzerinden koparılan fırtınayı ve buna çanak tutan isimlerin açıklamalarını yorumladı.

Abone ol

Muhalif isimlerce devamlı gündemde tutulmaya çalışılan baskın seçim iddiasının gerçeği yansıtmadığını aktaran Özışık Anayasa'nın 67. maddesinin bu konuda bağlayıcı olduğuna vurgu yaparak, 'Yeni yasanın çıktığı andan itibaren bir yıl kalmışsa seçimlere erken seçim yapılamaz' diyerek durumun hukuki boyutuna dikkat çekti.

Halk TV'deki programda seçim konusu üzerinden yapılan açıklamaları hatırlatan Hadi Özışık; Neymiş efendim, “Seçim güvenliği nasıl sağlanacakmış? Oy pusulaların toplandığı merkezlere girilemezse, o çuvalların üzerine yatılamazsa, o oyların ne olacağını nereden bileceğiz” şeklindeki diyalogların yapılacak seçimi şimdiden şaibeli hale getirme çabası olduğunu anlattı.

Halk TV'de yayınlanan programda Salim Şen, Gökmen Karadağ, Ayşen Şahin gibi isimlerin daha şimdiden sözde yaşanması muhtemel durumlar üzerinden bir kurgu yapıp meseleyi de “Bu bir darbe girişimi olur'' şeklinde bağlaması Özışık'ın dikkatinden kaçmadı.

Ak Parti gizli proje mi yaptı?

AK Parti yetkililerine de bir soru yönelten Hadi Özışık; ''Siz 2023 yılında AK Parti iktidarının devamı için gizli bir proje yaptınız da bizim mi haberimiz yok da bunların haberi var. Bunlar nasıl böyle şeylerin üzerinde saatlerce konuşabiliyorlar'' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.