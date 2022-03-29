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Petrol fiyatlarını altüst edecek gelişme petrol devi Saudi Aramco duyurdu rekor olacak

Petrol fiyatlarını altüst edecek gelişme petrol devi Saudi Aramco duyurdu rekor olacak

Dünyanın en büyük petrol devi Saudi Aramco'dan gelen ham petrole zam haberi şoke etti. Aramco, ham petrol fiyatlarına 5 dolar civarında rekor zam yapacağını duyurdu.

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Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri olan Saudi Aramco, ham petrol fiyatlarına rekor zam yapmaya hazırlanıyor. Bloomberg’in beş rafineri ve yatırımcı ile yaptığı anketin ortalamasına göre, Saudi Aramco’nun Mayıs gönderili ham petrolü Asya müşterilerine 5 dolar yukarıdan satması bekleniyor. Brent petrolün varil fiyatı an itibarıyla 108 dolar seviyelerinde. 

Bu artış Umman-Dubai gösterge petrol fiyatı ile Suudi petrolü arasındaki farkı 9,95 dolarla rekor seviyeye taşımış olacak. Bu da Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına zam anlamına geliyor.

Gözler OPEC+ toplantısında
Amerika ve Suudi Arabistan ortak şirketi olan Aramco, resmi fiyatlarını genel olarak ayın ilk günlerinde yayımlıyor. Hali hazırda artan talep ve hızla düşen stoklar nedeniyle yükselen petrol fiyatları Ukrayna’daki savaşın fiyatları daha da yukarı taşımasıyla bu çeyrekte 2008’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Orta Doğu’nun en önemli petrolünde beklenen artışın dünyanın en büyük ithalatçısı olan Çin’de yaşanan pandemi kapanmalarına rağmen gerçekleşeceği belirtiliyor. Aradaki fark talebin ne kadar güçlü ya da zayıf olduğu için önemli bir işaret olarak kabul ediliyor. Saudi Aramco satış fiyatlarını duyurmaya hazırlanırken Riyad yetkilileri aralarında Rusya’nın da bulunduğu diğer petrol üreticileriyle OPEC+ toplantısında buluşmaya hazırlanıyor. Perşembe günü yapılacak toplantı öncesi üye ülkeler Ukrayna’da savaşı nedeniyle en büyük üretim bozulmalarından biri yaşanmasına rağmen hala üretim kapasitesini uyarlamaya gerek olmadığını belirtiyor.

ARAMCO ŞİRKETİ KİMİN?

Resmi adıyla Saudi Arabian Oil Company, Suudi Arabistan'nın ulusal petrol ve doğalgaz şirketidir. Şirket ilk olarak Kral Abdülaziz İbn-i el-Suud ve ABD Başkanı Franklin Roosevelt tarafından ortak olarak kuruldu. Saudi Aramco'nun değeri 10 trilyon dolar olarak tahmin ediliyor. Aramco bu rakamlar ile Apple'dan sonra dünyanın en değerli 2. şirketidir. Şirketin merkezi Zahran'da yer almaktadır. Saudi Aramco 260 milyardan fazla varil ile dünyanın en büyük kanıtlanmış ham petrol rezervlerine ve en büyük günlük üretim seviyesine sahiptir. Şirket Suudi Arabistan'daki tüm enerji kaynaklarını yönetmektedir. Saudi Aramco, dünyanın en büyük kıyı petrol sahası Gavar ile dünyanın en büyük açık deniz petrol sahası olan Sefaniye sahalarını işletmektedir.

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