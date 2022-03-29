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İzmir'de feci kaza! Kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk can verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de feci kaza! Kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk can verdi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

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İZMİR'in Karabağlar ilçesi Aydın Mahallesi 4307 Sokak'ta 3 yaşındaki Umut Duymaz'a sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 ABC 677 plakalı kamyonet çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Duymaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

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