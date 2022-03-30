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Sabah yazarı Dilek Güngör: Ticari ahlakımızı kaybettik

Sabah yazarı Dilek Güngör: Ticari ahlakımızı kaybettik

Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV'nin 10 puan indirileceğinin açıklanmasının ardından harekete geçen üreticiler ve marketler fiyatları yükseltti. İki gün sonra KDV indirimi etiketini yapıştıracak olan marketlere isyan eden Sabah yazarı Dilek Göngör, "Ne ara bu kadar ahlaksızlaştık?" dedi.

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Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri ile bebek bezi, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirilecek. Karar, 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Ancak sahada indirim yerine bindirim vardı. Sabah yazarı Dilek Güngör, marketlerin etiket oyununu "Ticari ahlakımızı kaybettik" başlıklı yazısında kaleme aldı.

Nereye gitti Hz. Peygamber'in öğretileri, hadisleri?
KDV'si inecek ürünlerin fiyatının 29 Mart yani dün itibarıyla neredeyse ikiye katladığını yazan Güngör, "Ne oldu bizim doğruluğun, dürüstlüğün, kalitenin, üretimin, ahlakın esas alındığı Ahilik Teşkilatımıza?
Nereye gitti Hz. Peygamber'in öğretileri, hadisleri? Ne ara bu kadar ahlaksızlaştık?" ifadelerine yer verdi.

"İstediğiniz kadar zabıtaları salın"
Enflasyon sorunu kadar ticari ahlak sorununun olduğunu belirten yazar, "İstediğiniz kadar bakanlık elemanlarına denetim yaptırın, zabıtaları salın, valileri harekete geçirin. Bir şey değişmiyor." diye yazdı.

"Vicdanı da kaybettik"
1200'lü yıllarda ahlaklı bireylerden müteşekkil erdemli bir toplum oluşturmayı hedefleyen değerler sistemi kurduklarını hatırlatan yazar, yazısını şu sözlerle tamamlıyor:

"Belirlenen fiyatın üzerine mal satmazdı. Kalitesiz mal üreten, tüketiciyi aldatan, yüksek fiyatta mal satan olursa da işyeri kapatılır ve toplumsal hayattan dışlanırdı. Ticari ahlaki zayıflayan vicdanıyla baş başa kalınca yine doğru yolu bulurdu. Artık o ince çizgi de kayboldu.
Ticarette ahlakiliği sağlayacak en önemli unsur veya yaptırım gücü olan vicdanı da kaybettik."

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