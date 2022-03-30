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Sultanbeyli’de otomobil dereye uçtu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sultanbeyli’de otomobil dereye uçtu

İstanbul Sultanbeyli’de kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Sürücü hafif yaralanırken, araç vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

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Kaza, saat 21.00 sıralarında Sultanbeyli Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul B. Adlı kişinin hakimiyetindeki 34 BC 2462 plakalı araç ile yolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki dereye uçtu.

Seyir halindeki araç sürücüsü önce yol kenarında bulunan iki ağaca çarptı, ardından dereye uçtu. Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sürücü sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak yola kenarına taşındı. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerindeki asayişi sağladı. Kazada yaralı bulunmazken araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından araç vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

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