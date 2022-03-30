Salah ve Mostafa Mohamed penaltı kaçırdı Mısır elendi
2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off turu 5 maçla tamamlandı. Liverpool'da forma fiyen Salah ve Galatasaray'ın forveti Mostafa Mohamed'in penaltı kaçırdığı maçta Senegal, Mısır'ı eledi.Abone ol
Turu geçen Senegal, Gana, Kamerun, Fas, ve Tunus, Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası katılma hakkı kazandı.
İlk maçlarda ve rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Senegal-Mısır: 1-0 (0-1) - (Penaltılarla, Senegal 3-1 galip ayrıldı ve Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı)
Nijerya-Gana: 1-1 (0-0) - (Gana, deplasman golü avantajıyla Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı)
Cezayir-Kamerun: 1-2 (1-0) - (Kamerun, deplasman golü avantajıyla Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı)
Fas-Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 4-1 (1-1) - (Fas, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı)
Tunus-Mali: 0-0 (1-0) - (Tunus, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı)