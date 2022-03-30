BIST 2.207
DOLAR 14,62
EURO 16,26
ALTIN 904,00
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Lider Filo Halka Arz Oluyor
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Adıyaman'da eşinin eski kocasını öldüren şahıs silahıyla kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adıyaman'da eşinin eski kocasını öldüren şahıs silahıyla kayıplara karıştı

Adıyaman’da, bir şahıs, eşinin eski kocasını kendisine ait evde, pompalı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Eşinin eski kocasını öldüren şahıs, cinayette kullandığı silahıyla kayıplara karıştı.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yakınlarında ikamet eden A.Ş.Z., isimli şahıs, evine geldiği iddia edilen eşinin eski kocası olan Cengiz Yayla (38) ile henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartıştı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu esnada iddialara göre, A.Ş.Z., isimli şahıs evde bulunan pompalı av tüfeğiyle eşinin eski kocası olan Cengiz Yayla’ya ateş etti. Cengiz Yayla, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak yere yığılırken A.Ş.Z., isimli şahıs ise silahıyla birlikte olay yerinden hızla kaçtı.

Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Cengiz Yayla’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ile olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Cengiz Yayla’nın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Eşinin eski kocasını vurarak öldüren ve daha sonra cinayet silahıyla olay yerinden kaçarak kayıplara karışan A.Ş.Z., isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bağcılar'da sokak ortasında komşusunu öldüren şahıs evinde eşini de öldürdükten sonra intihar etti
Foto Galeri Bağcılar'da sokak ortasında komşusunu öldüren şahıs evinde eşini de öldürdükten sonra intihar etti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sultanbeyli’de otomobil dereye uçtu
Sultanbeyli’de otomobil dereye uçtu
Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu
Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu
Biden'dan İstanbul'daki müzakereye ilişkin açıklama
Biden'dan İstanbul'daki müzakereye ilişkin açıklama
Türkiye prestij maçında İtalya'ya 3-2 kaybetti
Türkiye prestij maçında İtalya'ya 3-2 kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile 10 anlaşma imzaladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile 10 anlaşma imzaladık
İzmir'de feci kaza! Kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk can verdi
İzmir'de feci kaza! Kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk can verdi
2023 seçimlerinde Ak Parti'nin gizli bir planı mı var? Darbe iddiası!
2023 seçimlerinde Ak Parti'nin gizli bir planı mı var? Darbe iddiası!
Sahurda tüketilmesi önerildi hem kalp krizi riskini azaltıyor hem tok tutuyor
Sahurda tüketilmesi önerildi hem kalp krizi riskini azaltıyor hem tok tutuyor
Petrol fiyatlarını altüst edecek gelişme petrol devi Saudi Aramco duyurdu rekor olacak
Petrol fiyatlarını altüst edecek gelişme petrol devi Saudi Aramco duyurdu rekor olacak
İkinci el araba alım satımında KDV değişti sektördeki uzman isimlerden önemli açıklamalar
İkinci el araba alım satımında KDV değişti sektördeki uzman isimlerden önemli açıklamalar