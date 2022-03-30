Ukrayna'dan mayınlar için açıklama: Rusya iddiası! Türkiye'ye mayınları kim gönderdi?

Türkiye'ye Ukrayna tarafından geldiği söylenen mayınlarla ilgili Ukrayna'dan son açıklama geldi. Rusya'nın korsanlık yöntemi olarak kullandığını iddia eden Ukrayna kendileriyle alakası olmadığını iddia etti. Türkiye'de askeri güvenlik kaynakları bunu "savaş suçu" olarak tanımlamıştı.

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 26-28 Mart'ta Türkiye ve Romanya'da görülen deniz mayınlarının 2022 yılı başı itibarıyla Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne kayıtlı olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Rus askeri kuvvetlerinin, 2014 yılında Ukrayna'nın Sivastopol kentini geçici işgali sırasında ele geçirdiği deniz mayınlarını kullanarak, uluslararası ortaklar nezdinde Ukrayna'yı kasten kışkırtmaya ve itibarsızlaştırmaya çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, Rusya'nın tüm Karadeniz'de, Azak'ın yanı sıra Kerç ve Karadeniz boğazlarında kasıtlı olarak deniz mayınlarını, her şeyden önce sivil nakliye ve denizdeki insan yaşamını tehdit eden fiili ayrım gözetmeyen eylem silahlarına dönüştürdüğü belirtildi.

Ukrayna'ya karşı geniş çaplı savaş başlatan Rusya Deniz Kuvvetlerinin, sivil gemileri ele geçirip imha etmenin ve Ukrayna'yı denizden bombalamanın yanı sıra, deniz mayınlarını yeni bir "korsanlık yöntemi" olarak kullandığı ifade edilen açıklamada, sürüklenen mayınların kullanımı ve bunların öngörülemeyen sonuçlarının sorumluluğunun yalnızca Rusya Federasyonu ve donanmasına ait olduğu vurgulandı.

BM'den açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Karadeniz'de görülen deniz mayınlarına ilişkin uluslararası sulardaki mayınların ciddi bir endişe kaynağı olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin Karadeniz'deki deniz mayınların endişe kaynağı olup olmadığı ve deniz güvenliğini tehdit edip etmediği sorusuna şu yanıtı verdi:

Gıda için kritik önemde

"Gelişmeleri takip ediyoruz, uluslararası sulardaki her türlü mayın son derece endişe verici. Özelikle de uluslararası taşımacılığa etkisi açısından. Bahsettiğimiz bölge, hem Rusya hem Ukrayna'dan gıda ihracatı için kritik öneme sahip."

Mayın tarama gemisi "TCG Amasra" İğneada açıklarında mayın aramaya devam ediyor