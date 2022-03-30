Öldü sanılmıştı geri döndü! Ukrayna'nın en cesur askerine madalya

Yılan adasını kuşatan Rus donanmasına ait gemilerin "teslim ol" çağrısına rest çekerek kabul etmeyen Ukrayna askeri Roman Gribov, memleketine döndü. Madalya ile ödüllendirilen Gribov sosyal medyada "Ukrayna'nın en cesur askeri" olarak adlandırıldı.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş şiddetlenerek sürerken, Ukrayna ordusu savaşta kahramanlık örneği sergileyenlere madalya takmaya devam ediyor.

Saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası'nı çevreleyen Rus askerleri, adada görevli 13 Ukraynalı askere "teslim olun" çağrısı yapmıştı.

Roman Gribov isimli asker ise eline aldığı telsizle Rus askerlerine teslim olmayacaklarını ifade etmişti. Bunun üzerine adaya saldırıda bulunan Ruslar, 13 askeri esir almıştı.

13 askerin ilk olarak Yılan Adası'nda Rus saldırısı sırasında öldüğü sanılmıştı. Ukrayna donanması daha sonra 13 askerin hayatta olduğunu ve Rus güçleri tarafından esir alındığını açıklamıştı.

Esaretinin sona ermesinin ardından Gribov, memleketi Ukrayna'nın Çerkasi kentine döndü. Sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Ukrayna'nın en cesur askeri' olarak adlandırılan Gribov, Çerkasi'ye dönmesinin ardından Çerkasi Valisi İgor Taburets tarafından madalya takılarak ödüllendirildi.

Ödül töreninde konuşan Vali Taburets, "Ben Ukrayna’nın ve Çerkasi’nin kahramanlarını tanıması gerektiğini düşünüyorum. Biz gerçek kahramanlara sahip olduğumuzu bir kez daha anladık. O direndi ve diğerleri için, Ukrayna için bir örnek olacak" ifadelerini kullandı.

Rus askerlerine verdiği tepkiyle kahraman olan ve sosyal medyada her gün adından söz ettiren Gribov, destekleri için Ukrayna halkına teşekkür ederek, "Öncelikle Ukrayna halkına böyle bir destek için teşekkür ederim. Biz bu desteği hissediyoruz. Bu bize güç katıyor. Arkamızda güç ve doğru var. Birlikte kazanacağız" şeklinde konuştu.