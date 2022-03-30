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Abdulkadir Selvi: Erdoğan bunu yaparsa değil 6 parti 60 parti bir araya gelse yıkamaz

Abdulkadir Selvi: Erdoğan bunu yaparsa değil 6 parti 60 parti bir araya gelse yıkamaz

Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenskiy ve Putin'i buluşturması halinde seçimlerde kazanacağını " 2023 seçimlerinde değil 6 parti 60 parti de bir araya gelse yıkamaz" sözleriyle ifade etti.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi bir araya getirip barışı sağlayabilmesi durumunda 2023 seçimlerinde kazanacağını savundu.

Selvi, Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerinin İstanbul'da yapıldığına, "iki liderin de aynı anda görüştüğü liderin Erdoğan olduğuna" vurgu yaptı.

Selvi, "Dünya bunun farkında. Hatta savaş halindeki ülkeler de bunun farkında. Bir tek farkında olmayan bizim muhalefet liderleri. Ama Rusya ve Ukrayna Savaşı’nda Türkiye’nin tarafsızlığına ve Erdoğan’ın aktif arabuluculuğuna halkımızın desteği çok büyük. Türkiye artık barışın adresi olarak görülüyor. Erdoğan ise küresel liderliğini dünyaya kabul ettirmiş durumda. Kılıçdaroğlu ile Akşener kabul etmese ne olur" dedi. 

Selvi, "Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesi nedeniyle dünyanın gözü dün İstanbul’daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması iki ülkenin delegasyonu tarafından ayakta alkışlandı. Bunu ABD ya da Fransa cumhurbaşkanı sağlayamadı" yorumunu yaptı. 

Selvi, "Eğer Erdoğan, Putin’le Zelenski’yi bir araya getirip savaşı bitirecek imzaları attırabilirse o zaman 2023 seçimlerinde değil 6 parti 60 parti de bir araya gelse yıkamaz" düşüncesini savundu.

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