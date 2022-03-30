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Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelecek tarih belli oldu! Faturalarda artış olacak mı?

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelecek tarih belli oldu! Faturalarda artış olacak mı?

Zamların ardı arkası kesilmiyor. Elektrik ile doğalgaz fiyatına 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. Sanayi abonelerine gelecek zam netleşirken konutlarda tüketilen elektriğe zam gelip gelmeyeceği netlik kazanmadı.

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Elektrik ile doğalgaz fiyatına 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor.  BOTAŞ’ın sanayiye ve elektrik üreten santrallara yüzde 15-20 aralığında zam yapması öngörülürken konut aboneleri için tarifenin değişmesi beklenmiyor.

Elektrikte de sanayiye bir miktar artış bekleniyor. BOTAŞ, doğalgaz tarifelerini aylık olarak belirliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerini 3 ayda bir (gerektiğinde aylık) gözden geçiriyor.

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