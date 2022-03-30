Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelecek tarih belli oldu! Faturalarda artış olacak mı?

Zamların ardı arkası kesilmiyor. Elektrik ile doğalgaz fiyatına 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. Sanayi abonelerine gelecek zam netleşirken konutlarda tüketilen elektriğe zam gelip gelmeyeceği netlik kazanmadı.

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Elektrik ile doğalgaz fiyatına 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. BOTAŞ’ın sanayiye ve elektrik üreten santrallara yüzde 15-20 aralığında zam yapması öngörülürken konut aboneleri için tarifenin değişmesi beklenmiyor.

Elektrikte de sanayiye bir miktar artış bekleniyor. BOTAŞ, doğalgaz tarifelerini aylık olarak belirliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerini 3 ayda bir (gerektiğinde aylık) gözden geçiriyor.