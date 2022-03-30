Fiyatlar cep yakıyor! Lüks restoranlarda iftar asgari ücrete denk

Bu yıl gıda fiyatları 2 kat hatta 3 kat zamlandı. Lüks restoranlarda iftar sofralarının kişi başına maliyeti bin 250 liraya kadar çıkıyor.

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Gıda fiyatlarına zam üstüne zam geldi. Bu yıl iftar sofraları çok daha pahalı kurulacak. İftarlarını lüks restoranlarda açmak isteyenler de çok yüksek fiyatlar ödeyecek. Lüks restoranlarda iftar sofralarının kişi başına maliyeti bin 250 liraya kadar çıkıyor. Restoranda iftarını açan 4 kişilik bir aile 5 bin lira fatura ödeyecek.

TÜİK Nisan 2021 fiyatları ile 2022 Mart fiyatları karşılaştırınca durum şöyle:

Sözcü'de yer alan habere göre iftar sofrasını süsleyen pastırmanın kilosu kimi yerde 400 lirayı aşıyor. Sucuğun kilosu iki kat artışla 170 lirayı geçti. Tereyağı ve balın fiyatları katlandı. Bonfile bir önceki yıla göre yine yaklaşık 2 kat artışla 200 liranın üstüne çıktı. Antep fıstığı, ceviz içi, kuru kayısı lokum fiyatları 2 hatta 3 kata varan seviyelerde arttı.

Ramazan pidesinin boş hali 3 liradan 6 liraya çıkarken susamlı yumurtalı pidelerin fiyatı bu yıl 9 liradan satılacak. Geçen yıl bu pideler 5 liradan satılıyordu.