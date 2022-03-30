Roberto Mancini Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

A Milli Takımımız ile oynadıkları maçtan sonra konuşan İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, Galatasaray sorusuna verdiği yanıtla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Abone ol

A Milli Takım 4. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle öne geçti. 35. dakikada Cristante'nin golüyle beraberliği yakalayan İtalya, 38 ve 69. dakikada Raspadori'nin golleriyle üstünlüğü ele geçirdi.

Ay-yıldızlı ekip 83'üncü dakikada Serdar Dursun'un golüyle farkı 1'e indirse de bu gol mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Karşılaşma İtalya'nın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Türkiye maçının ardından gelen sorulara içtenlikle cevap veren Mancini, Galatasaraylı taraftarları da heyecanlandırdı. Son dönemde kötü günler geçiren Galatasaray'da Domenec Torrent'in geleceği belirsizliğini korurken Mancini'den teknik direktörlük sorusuna sürpriz bir yanıt geldi.

Açıklamalarda bulunan Roberto Mancini, Türkiye hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten keyifli bir maç oldu. Coşkulu Türk seyirciler önünde oynamak bizim için harikaydı. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkler harika insanlar."

"Geri döner mi?" sorusuna cevap

Öte yandan muhabirin "Galatasaray'a geri döner mi?" sorusunu da yanıtlayan Mancini, şöyle cevap verdi: Türkiye'yi çok seven bir insanım. Galatasaray'da çok güzel anılarım var. Burada çok yakın dostlarım var. Bir gün yeniden neden olmasın?"

Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde 46 maçta takımının başında olan İtalyan çalıştırıcı, 25 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşamıştı.