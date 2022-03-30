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Putin Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi

Putin Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi

Rus devlet medyası; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiği yazdı. Kadirov'un rütbe alması ile birlikte Ukrayna'da kendi birliklerini komuta etmesi bekleniyor.

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Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaşta 35. güne girilirken, iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus ordusuna karşı direnişini sürdürürken, İstanbul'da kurulan müzakere masasından ise barış adına olumlu sinyaller geldi.

Ukrayna işgalinde Putin'e desteğini esirgemeyen Kadirov'a, Rus lider tarafından korgeneral rütbesi verildi. Kadirov'un rütbe alması Rus basınında büyük yankı uyandırırken, kendisinin yakın zamanda Ukrayna'da askerleri ile birlikte bizzat savaşacağı iddia edildi.

Kadirov Ukrayna'da savaşan askerlerini ziyaret etmişti
Çeçenistan cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Ukrayna'ya gelerek kendi birlikleriyle sohbet etmişti. Çeçen medyası olayı "Kadirov, çocukları ve meslektaşlarıyla birlikte Ukrayna'ya geldi" başlığıyla duyurmuştu. Fotoğraflarda, Rusya bayrağının yanı sıra Kadirov'un fotoğrafının yer aldığı bayraklar da görüldü. Çeçen liderin poz verdiği askerlerin üniformalarının omuz kısımlarında yer alan Z sembolleri de dikkat çekmişti.

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