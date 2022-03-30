Rusya'nın 'ateşkes' amacı farklı! Ruslardan kurtarılan kenlerde sokaklar çürümüş ceset dolu

İSTANBUL'da gerçekleşen müzakerelerin ardından Rusya'dan umut verici bir açıklama gelse de Kiev'in adeta dibindeki İrpin'de çekilen görüntüler uluslararası kamuoyunu dehşete düşürdü. Rusya, iyi niyet göstergesi olarak Kiev ve Çernihiv'deki saldırıların azaltıldığı duyurmuştu. Fakat uzmanlar, bunun Moskova'nın bir taktiği olduğunu iddia etti. Rusya, Ukrayna'nın birçok kentini gece boyu füzelerle vurdu.

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Rusya-Ukrayna savaşında 35. güne girildi. Diplomatik çabalar sürerken, çatışmalar ise devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Kiev ve Çernigiv bölgelerinden çekilmesinin devam ettiğini bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski barış müzekerelerinden olumlu sinyaller geldiğini ancak Rusya'nın saldırılarının sürdüğünü söyledi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rus tarafına insani koridorların açılması talebini ilettiklerini bildirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında dün İstanbul’da gerçekleşen müzakereler sonrasında Rus yetkililer Kiev ve Çernihiv’de “iyi niyet göstergesi” olarak askerlerin ve baskıyı azaltma kararı alındığını duyurmuştu. Hem Ukrayna hem de batı ülkeleri Rusya’nın bu açıklamasına şüpheyle yaklaşırken, Kiev yakınlarındaki İrpin’de çekilen görüntüler ise kan dondurdu.

Ukrayna askerlerinin önceki gün tekrar ele geçirdiği İrpin’de hiç ses çıkmazken, yıkılmış evler, büyük hasar görmüş otomobiller, parçalanmış kaldırım ve yollar adeta ölü bir şehri andırıyor.

Pazar arabasıyla giderken öldürülmüş

Reuters'in paylaştığı fotoğraflardaki en acı görüntüler ise yol kenarlarında bulunan cansız bedenler. Fotoğraflarda deri ceketli bir kişinin elinde tuttuğu pazar arabası görülüyor. Yüzü dönük olan bu kişinin ne zaman öldüğü bilinmiyor.

Öte yandan fotoğraflarda bir otomobilin içinde arkadan vurulmuş bir kişinin cansız bedeni de görülüyor. CNN’in paylaştığı videoda ise en az 5 kişinin cansız bedeni sokakta çürümeye yüz tutmuş bir şekilde görülüyor.

Rusya'nın saldırıları azaltma açıklaması yeni taktik!

Rusya Kiev ve Çernihiv bölgesinde askeri operasyonların azaltılacağını açıklasa da uzmanlar ve analistler bunun taktiksel olduğunu öne sürdü. Uzmanlar Rusya’nın geri çekildiğine ya da savaşın bitirilmesine yeşil ışık yaktığına dair bir ibare göremediklerini aktarırken, bunun bir taktik olduğunu iddia etti.

Rusya Ukrayna kentlerini gece boyu bombaladı Rusya'nın Kiev ve Çernigov kentlerine saldırıları azaltacaklarına dair açıklamasına rağmen Rus ordusu, bu gece Bucha, Gostomel, Irpin, Brispol, Kiev, Harkov ve Makiivka kentlerine saldırılar düzenledi.

Rusya tarafından Ukrayna'nın daha önce saldırıya uğramayan bölgelerinden olan Hmelnitski Bölgesi’ne saldırılar yapıldı. Ukrayna basınına göre Rus ordusu tarafından Kalibr balistik füzeler ile kentteki bir akaryakıt deposunun vurulduğu duyuruldu.

Moskova halen Ukrayna'ya bastırıyor

Bloomberg’de yer alan haberde, Kremlin’e yakın bir kaynak, “Askeri operasyonun azaltılması ateşkes ya da Kiev etrafındaki askerlerin tamamen çekilmesi demek değil. Rusya halen Ukrayna’nın kabul etmeyeceği talepler için bastırıyor” ifadesini kullandı. Bir diğer Rus yetkili ise Rusya’nın hedefinin Luhansk ve Donetski bölgelerini ele geçirmek ve 2014’te Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’a bir koridor oluşturmak olduğunu aktardı.