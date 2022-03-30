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Kameri aylar ne demek hangi aylar 2022 kameri ayı sırası

Kameri aylar ne demek hangi aylar 2022 kameri ayı sırası

Kameri aylar ne demek, hangi aylar kameri ayları araştırması Hicri takvimin ilk kamer ayı olan Muharrem ayının başlamasına aylar kala merak edildi. İşte Hicri takvime göre 12 ay olan kameri ayları

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Kameri ayları nelerdir, kameri ayları ne demektir? Hicri takvimde kullanılan 12 ay olan kameri ayları...

Hicrî takvimde kullanılan on iki ay. Arabî aylar da denir. (Bkz. Hicrî Sene)
Kamerî ayın hesaplanmasında, gökteki ayın dünyâmızın çevresindeki döndüğü zaman esas alınmıştır. Kamerî aylar bâzan 29, bâzan da 30 gün çeker. İslâm dîninde ibâdetlerin bu aylara göre yapılması emredilmiştir.

Bunun sebeblerinden biri, Ramazan ayıdır. Zîrâ Ramazan ayı hicrî kamerî aylardandır. Mîlâdî seneye göre her yıl 10-11 gün evvel başlamaktadır. Onun için 33 senede tam bir devir yaparak senenin bütün günlerinde oruç tutulmuş olmaktadır.

Hicrî takvimde kullanılan arabî ayların adları sırasıyla şunlardır:

1) Muharrem, 2) Safer, 3) Rebî’ül-evvel, 4) Rebî’ül-âhir, 5) Cemâziyel evvel, 6) Cemâziyel âhir, 7) Receb, 8) Şâban, 9) Ramazan, 10) Şevval, 11) Zilka’de, 12) Zilhicce. (M. Sıddîk Gümüş)

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