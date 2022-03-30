"Zihinsel yobazlığa gerek yok!" Kuntz'a ağır eleştiriler: Zorlamayalım
Spor yazarları, Türkiye'nin Konya'da oynanan hazırlık maçında İtalya'ya 3-2 mağlup olduğu mücadeleyi yorumladı.
Portekiz'e kaybetmesiyle Dünya Kupası Hayallerine veda eden Türkiye, Makedonya'ya yenilerek sürpriz bir şekilde Dünya Kupası'na katılamayan bir diğer ülke İtalya ile hazırlık maçı oynadı. Ay-Yıldızlılar 4. dakikada Cengiz Ünder ile öne geçerken konuk ekip 35'te Cristante, 38 ve 69'da Raspadori ile üç gol buldu. 83. dakikada Serdar Dursun maçın skorunu belirledi. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi...
ÜRETME BECERİMİZ YOK! - Erman Özgür (Fanatik) Hayal kırıklığı yaşayan iki milli takımın da rotasyonlu kadroları ile sahada oluşları az da olsa tempolu bir başlangıç getirdi. Milli takımımız için bu maçla başlayacak yeni dönemde çözülmesi gereken 3 önemli detay vardı. Milli takımımızın kalitesine uygun diziliş, Burak Yılmaz'ın yerini dolduracak bir performans ve saha içinde işler sıkıştığında sorumluluk alacak lider ya da liderler üretebilmek. Savunmada ise hem duran top zaafiyeti hem de geriden oyun kurarken yaptığımız hatalarla çabuk çabuk 2 gol yedik. 2. yarıda yükseltmeye çalıştığımız tempo biraz daha topa sahip olmamızı sağlasa da pozisyon üretme becerimiz neredeyse yok gibiydi. Raspadori'nin elini kolunu sallaya sallaya attığı 3. gol ile maça havluyu erken attık.
İTALYA'YA TESELLİ - Fatih Doğan (Sabah) Son Avrupa Şampiyonu ancak bir o kadar da ağır yaralı İtalya'yı özel maç bile olsa yenme romantizmine kapılmadık desem yalan olur! K.Makedonya, İtalya'yı Dünya Kupası'na katılmaktan etmiş, ülke topyekûn travmalı, Donnarumma dışında 10 oyuncusu psikolojik sakat ve kadroda yok. Sonuçtan bağımsız Serdar, Rıdvan ve Dorukhan bu takımda 11'de başlar. Bu kadar iyi niyet ve mücadele boşa gitti. Bu İtalya'ya adeta moral, bir nevi teselli hediyesi verdik. Aslında onlardan çok bizim işimize daha çok yarardı.
O ÜÇLÜ YANLIŞTI, BU ÜÇLÜ DOĞRU! - Uğur Meleke (Hürriyet) Bu Milli Takım elbisesi bu Kuntz’a iki beden bol. Kuntz’un milli takımı İtalya karşısında 3-4-3’le sahaya çıkarmasına saygı duyuyorum çünkü bu bir hazırlık müsabakası. Bu tarz denemeler, bu maçlarda yapılabilir. Kötü sonuçlar da alınabilir. Bunlar hayatın içinde var. Zaten Kuntz’un Portekiz maçında yaptığı hata, sahaya üçlü savunmayla çıkması değil; bunu ilk kez orada deniyor olmasıydı. Kuntz’un eleştirildiği esas konu da buydu zaten. Bu tarz denemeler final maçlarında yapılmaz çünkü... Hazırlık maçlarında yapılır. Bu kadar acemice bir hatayı da ancak Kuntz deneyimsizliğinde biri yapabilirdi maalesef!