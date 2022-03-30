"Zihinsel yobazlığa gerek yok!" Kuntz'a ağır eleştiriler: Zorlamayalım

O ÜÇLÜ YANLIŞTI, BU ÜÇLÜ DOĞRU! - Uğur Meleke (Hürriyet) Bu Milli Takım elbisesi bu Kuntz’a iki beden bol. Kuntz’un milli takımı İtalya karşısında 3-4-3’le sahaya çıkarmasına saygı duyuyorum çünkü bu bir hazırlık müsabakası. Bu tarz denemeler, bu maçlarda yapılabilir. Kötü sonuçlar da alınabilir. Bunlar hayatın içinde var. Zaten Kuntz’un Portekiz maçında yaptığı hata, sahaya üçlü savunmayla çıkması değil; bunu ilk kez orada deniyor olmasıydı. Kuntz’un eleştirildiği esas konu da buydu zaten. Bu tarz denemeler final maçlarında yapılmaz çünkü... Hazırlık maçlarında yapılır. Bu kadar acemice bir hatayı da ancak Kuntz deneyimsizliğinde biri yapabilirdi maalesef!