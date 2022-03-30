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AK Parti'den yeni 'Roman Politikası' çalıştayı: Sanatçılar ve akademisyenler de davet edilecek

AK Parti'den yeni 'Roman Politikası' çalıştayı: Sanatçılar ve akademisyenler de davet edilecek

AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından "Roman Vatandaşlarımıza Yönelik Yenilikçi Politikalar" başlıklı çalıştay gerçekleştirilecek.

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AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığının ev sahipliğinde yarın parti genel merkezinde düzenlenecek çalıştayda, ilgili bakan yardımcıları, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar, sanatçılar ve belediye meclis üyelerinin de katılacağı 100'den fazla davetli yer alacak.

AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun başkanlığındaki çalıştayda, "Roman Vatandaşlarımıza Yönelik Politikaların Mevcut Durumuna İlişkin Görüş ve Öneriler" ile "İhtiyaç ve Beklentiler" başlıklı iki oturum yapılacak.

Romanlara yönelik politika, strateji ve uygulamalara ilişkin deneyim, bilgi, birikim ve önerilerin paylaşılacağı, gelecekte atılması planlanan adımların değerlendirileceği çalıştayda, eğitim, istihdam, sağlık, sosyal hizmet ve yardımlar, yerel yönetimler, aile, kadın ve gençlik konuları ele alınacak. 

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