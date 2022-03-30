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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu mu? Gelecek Partisi ilan etti

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu mu? Gelecek Partisi ilan etti

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak kimi aday göstereceği tartışması sürerken Gelecek Partisi'nden ilginç bir çıkış geldi. Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci Ahmet Davutoğlu'nun adayları olduğunu söyledi.

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Temurci, "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Davutoğlu’dur. " dedi.

6'lı masada yer alan Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, konuk olduğu canlı yayında partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Tele1 canlı yayınına konuk olan Temurci, yaptığı açıklamada partisinin Cumhurbaşkanı adayının Genel Başkan Ahmet Davutoğlu olduğunu söyledi.

Temurci şöyle dedi:
“Şu anda iki yıllık dönüşüm sürecinden bahsediliyor. Yeniden parlamenter süreç diyoruz. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Davutoğlu’dur. Tayyip Bey'in tek korkusu güçtür. O masada gücü gördü Tayyip Bey. Millet gittiğim her yerde iş güç diyor. Millet her yerde bundan bahsediyor. Erdoğan’ın kulağına aday olmayacağını fısıldayacak kişi Bahçeli olabilir. Bahçeli’nin adayı 6’lı masadan biri olabilir.”

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