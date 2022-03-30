Hilal Kaplan 'Nobel Barış Ödülü'ne en layık kişi Erdoğan' dedi

Sabah yazarı Hilal Kaplan, İstanbul'da kısmi ateşkes kararı çıkan Rusya-Ukrayna müzakerelerini yazdı. Nobel Barış Ödülü'ne değinen yazar, "Bu ödüle en layık kişinin Türkiye'yi temsilen Başkan Erdoğan olması gerektiği dün bir kez daha teyit edilmiş oldu" dedi.

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Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptıkları görüşmelerden barış umudu belirdi.

Rusya bazı bölgelerde operasyonları durdururken Ukrayna NATO'ya girmeyeceğini açık biçimde ilan etti.

Umutları yeşerten toplantının yankıları sürerken dikkat çeken bir yazı Sabah yazarı Hilal Kaplan'dan geldi.

"İstanbul'dan dünyaya açılan barış masası" başlıklı yazısında Erdoğan'a övgüler yağdıran Kaplan, şu ifadelere yer verdi:

Ayakta alkışlandı

"Dünyanın gözü kulağı dün İstanbul'daki barış görüşmelerindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya sizden müjde bekliyor. Adil bir barışın kaybedeni olmaz" ifadelerini içeren konuşması Rusya ve Ukrayna heyetlerince ayakta alkışlandı.

Başka bir ülke yok

Seçilir seçilmez eline Nobel Barış Ödülü tutuşturulan ve başkanlığı boyunca Bush döneminden de çok bomba yağdıran Obama örnekliği hafızalarda olmasa bu ödüle en layık kişinin Türkiye'yi temsilen Başkan Erdoğan olması gerektiği dün bir kez daha teyit edilmiş oldu. Zira hem Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunan hem Kırım'ın işgaline karşı duran hem de küresel yaptırımlara direnerek Rusya'nın saygısını kazanan ve tam da bu yüzden diyalog merkezi haline gelen başka bir ülke yok.