BIST 2.222
DOLAR 14,65
EURO 16,30
ALTIN 906,16
HABER /  MEDYA
ADV Lider Filo Halka Arz Oluyor

Hilal Kaplan 'Nobel Barış Ödülü'ne en layık kişi Erdoğan' dedi

Hilal Kaplan 'Nobel Barış Ödülü'ne en layık kişi Erdoğan' dedi

Sabah yazarı Hilal Kaplan, İstanbul'da kısmi ateşkes kararı çıkan Rusya-Ukrayna müzakerelerini yazdı. Nobel Barış Ödülü'ne değinen yazar, "Bu ödüle en layık kişinin Türkiye'yi temsilen Başkan Erdoğan olması gerektiği dün bir kez daha teyit edilmiş oldu" dedi.

Abone ol

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptıkları görüşmelerden barış umudu belirdi.

Rusya bazı bölgelerde operasyonları durdururken Ukrayna NATO'ya girmeyeceğini açık biçimde ilan etti. 

Umutları yeşerten toplantının yankıları sürerken dikkat çeken bir yazı Sabah yazarı Hilal Kaplan'dan geldi.

"İstanbul'dan dünyaya açılan barış masası" başlıklı yazısında Erdoğan'a övgüler yağdıran Kaplan, şu ifadelere yer verdi:

Ayakta alkışlandı
"Dünyanın gözü kulağı dün İstanbul'daki barış görüşmelerindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya sizden müjde bekliyor. Adil bir barışın kaybedeni olmaz" ifadelerini içeren konuşması Rusya ve Ukrayna heyetlerince ayakta alkışlandı.

Başka bir ülke yok
Seçilir seçilmez eline Nobel Barış Ödülü tutuşturulan ve başkanlığı boyunca Bush döneminden de çok bomba yağdıran Obama örnekliği hafızalarda olmasa bu ödüle en layık kişinin Türkiye'yi temsilen Başkan Erdoğan olması gerektiği dün bir kez daha teyit edilmiş oldu. Zira hem Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunan hem Kırım'ın işgaline karşı duran hem de küresel yaptırımlara direnerek Rusya'nın saygısını kazanan ve tam da bu yüzden diyalog merkezi haline gelen başka bir ülke yok.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu büyükelçilerle bir araya geldi: Değişim sürecine şimdiden hazırlanın
Ekrem İmamoğlu büyükelçilerle bir araya geldi: Değişim sürecine şimdiden hazırlanın
Burak Yılmaz Süper Lig'e geri dönüyor
Burak Yılmaz Süper Lig'e geri dönüyor
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Beşiktaş karşısında ilk peşinde
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Beşiktaş karşısında ilk peşinde
Edirne'de akıl almaz olay! ‘Her suçlu suç mahalline geri döner’ sözü gerçek oldu: Tutuklandı
Edirne'de akıl almaz olay! ‘Her suçlu suç mahalline geri döner’ sözü gerçek oldu: Tutuklandı
Dünya bunu konuşuyor; Mohamed Salah lazerle kör edildi
Dünya bunu konuşuyor; Mohamed Salah lazerle kör edildi
Kameri aylar ne demek hangi aylar 2022 kameri ayı sırası
Kameri aylar ne demek hangi aylar 2022 kameri ayı sırası
Abdulkadir Selvi: Erdoğan bunu yaparsa değil 6 parti 60 parti bir araya gelse yıkamaz
Abdulkadir Selvi: Erdoğan bunu yaparsa değil 6 parti 60 parti bir araya gelse yıkamaz
Amasya'da 3 defa patlama sesi duydu! Hayatının şokunu yaşadı: Ev çöktü sanmıştı meğer...
Amasya'da 3 defa patlama sesi duydu! Hayatının şokunu yaşadı: Ev çöktü sanmıştı meğer...
Putin Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi
Putin Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi
Roberto Mancini Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı
Roberto Mancini Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı