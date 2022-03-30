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Nilgün Kasapbaşoğlu kaç yaşında evli mi ikinci eşi kimdir?

Nilgün Kasapbaşoğlu kaç yaşında evli mi ikinci eşi kimdir?

Başarılı oyuncu tiyatrocu Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi soruları merak konusu oldu. 1955 doğumlu olan Nilgün Kasapbaşoğlu aslen İstanbullu ve asıl adı Nilgün Özhan'dır. İki evlilik yapan Nilgün Kasapbaşoğlu son evlilğini Namık Kasapbaşoğlu ile yapmıştır.

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Namık Kasapbaşoğlu kaç yaşında, evli mi çocukları var mı sorusu merak konusu oldu. Başarılı tiyatrocu ve oyuncu Namık Kasapbaşoğlu aslen İstanbullu ve 1955 doğumlu. İki kez evlilik yapan Namık Kasapbaşoğlu ilk eşinden boşandı daha sonra Namık Kasapbaşoğlu ile ikinci evliliğin yaptı. Bir tane çocuğu var. 

Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Nilgün Özhan, altı yaşındayken önce Karadut ardından Bülbül Yuvası filmleriyle sinemaya başladı. 1962 yılında Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Macbeth oyunuyla çocuk yaşta Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Yüze yakın oyunda görev aldı. Ayrıca kamera önünde de görev yapan sanatçı, sinema filmlerinde rol almasının yanı sıra, seslendirme konusunda da çalışmakta ve uzun süredir TRT ve çeşitli stüdyolarda seslendirme yönetmeni olarak görev yapmıştır. Prodüktör Namık Kasapbaşoğlu ile 2 yıl evli kalmıştır.

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