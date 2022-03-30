Atatürk Kültür Merkezi'ni su bastı iddiası

Atatürk Kültür Merkezi’nde yangın tatbikatı sırasında binanın alt katını su bastığı iddia edildi.

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Atatürk Kültür Merkezi’nin alt katını su bastı. Cumhuriyet'in haberine göre su baskını, binada sıklıkla yapılan yangın tatbikatı sonucunda oldu. AKM’nin su basan bölümünde bulunan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın (İDSO) malzemelerinin olduğu alandaki orkestarya ait notalar ve çeşitli eşyalar kullanılamayacak hale geldi.

Asıl merak edilen ise yine su basan bölümde bulunan repertuvar-nota kütüphanesindeki orjinal el yazması beste ve notaların zarar görüp görmediği.